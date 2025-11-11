Language
    Badaun News: नामचीन परिवार की कारगुजारी, बैनामा पर लिखा दिया फर्जी गाटा संख्या और कराया भुगतान; दादी-नाती पर FIR

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    बदायूं में तिलक तिवारी और उनकी दादी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आदित्य कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने तिवारी की दादी से दो खेत खरीदे थे, जिसमें एक खेत का गाटा संख्या फर्जी लिखवाया गया। भुगतान होने के बाद, कागजात मांगने पर भी नहीं दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिवारी ने गलती से गाटा संख्या लिखने की बात कही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के नामचीन तिलक तिवारी और उनकी दादी पर एक और व्यक्ति से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मधुबन कॉलोनी निवासी आदित्य कुमार गुप्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने तिलक तिवारी की दादी से दो खेत खरीदे थे लेकिन उन्होंने एक खेत का गाटा संख्या फर्जी तरह से लिखवा दिया था और उसका भुगतान भी करा लिया। जब बाद में पता चला तो उन्होंने कागजात मांगे लेकिन उन्होंने कागजात नहीं दिए तो आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।

    शहर में प्रतिष्ठित परिवार के तिलक तिवारी और उनकी दादी पर एक और मामला दर्ज


    सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला मधुबन कॉलोनी निवासी आदित्य कुमार का कहना है कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले शहर के मुहल्ला शेख पट्टी निवासी तिलक तिवारी पुत्र प्रमोद तिवारी और उनकी दादी कमला तिवारी पत्नी रामेश्वर तिवारी से जमीन खरीदी थी। वह कुछ दिन पहले उनके घर पर आए थे और कहा था कि गणेश विहार कॉलोनी के सामने उनकी भूमि गाटा संख्या 13 और 14 ग्राम दौरी रसूलपुर में बेचना चाहते हैं। उनसे दोनों खेतों का 18 लाख 32 हजार रुपये में सौदा हुआ था और फिर 22 अप्रैल को उन्होंने अपनी पत्नी कंचन गुप्ता के नाम उसका बैनामा करा दिया।

     

    पुलिस ने शुरू की विवेचना


    बैनामा कराने के बाद जब दान प्रपत्र की सत्यापित कापी मंगाई तो उसमें लिखा हुआ था कि जो विवरण दस्तावेजों में दिया गया है। उसमें गाटा संख्या 14 की भूमि अंकित नहीं है। आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनके नाम गाटा संख्या 14 का भी बैनामा करा दिया था जबकि गाटा संख्या 14 पर उनका नाम ही दर्ज नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर और प्लानिंग के तहत उनके साथ धोखाधड़ी की और उसका भुगतान भी करा लिया। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने संबंधित गाटा संख्या के कागजात मांगे लेकिन वह कागजात उपलब्ध नहीं कर पाए।

    उन्होंने आरोपितों के घर पर कई चक्कर भी लगाए। तब उन्होंने एसएसपी कार्यालय जाकर पुलिस अधिकारियों को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें तिलक तिवारी का कहना है कि बैनामा कराने के दौरान गलती से गाटा संख्या 14 लिख गया है। हमने संशोधन कराने को भी कहा था लेकिन वह लोग नहीं आए।


    यह धोखाधड़ी से संबंधित मामला है। इसमें कागजों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई और उसके ही आधार पर आरोपितों पर कार्रवाई होगी।- रजनीश कुमार उपाध्याय, सीओ सिटी