Badaun News: नामचीन परिवार की कारगुजारी, बैनामा पर लिखा दिया फर्जी गाटा संख्या और कराया भुगतान; दादी-नाती पर FIR

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के नामचीन तिलक तिवारी और उनकी दादी पर एक और व्यक्ति से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मधुबन कॉलोनी निवासी आदित्य कुमार गुप्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने तिलक तिवारी की दादी से दो खेत खरीदे थे लेकिन उन्होंने एक खेत का गाटा संख्या फर्जी तरह से लिखवा दिया था और उसका भुगतान भी करा लिया। जब बाद में पता चला तो उन्होंने कागजात मांगे लेकिन उन्होंने कागजात नहीं दिए तो आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला मधुबन कॉलोनी निवासी आदित्य कुमार का कहना है कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले शहर के मुहल्ला शेख पट्टी निवासी तिलक तिवारी पुत्र प्रमोद तिवारी और उनकी दादी कमला तिवारी पत्नी रामेश्वर तिवारी से जमीन खरीदी थी। वह कुछ दिन पहले उनके घर पर आए थे और कहा था कि गणेश विहार कॉलोनी के सामने उनकी भूमि गाटा संख्या 13 और 14 ग्राम दौरी रसूलपुर में बेचना चाहते हैं। उनसे दोनों खेतों का 18 लाख 32 हजार रुपये में सौदा हुआ था और फिर 22 अप्रैल को उन्होंने अपनी पत्नी कंचन गुप्ता के नाम उसका बैनामा करा दिया।

बैनामा कराने के बाद जब दान प्रपत्र की सत्यापित कापी मंगाई तो उसमें लिखा हुआ था कि जो विवरण दस्तावेजों में दिया गया है। उसमें गाटा संख्या 14 की भूमि अंकित नहीं है। आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनके नाम गाटा संख्या 14 का भी बैनामा करा दिया था जबकि गाटा संख्या 14 पर उनका नाम ही दर्ज नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर और प्लानिंग के तहत उनके साथ धोखाधड़ी की और उसका भुगतान भी करा लिया। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने संबंधित गाटा संख्या के कागजात मांगे लेकिन वह कागजात उपलब्ध नहीं कर पाए।

उन्होंने आरोपितों के घर पर कई चक्कर भी लगाए। तब उन्होंने एसएसपी कार्यालय जाकर पुलिस अधिकारियों को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें तिलक तिवारी का कहना है कि बैनामा कराने के दौरान गलती से गाटा संख्या 14 लिख गया है। हमने संशोधन कराने को भी कहा था लेकिन वह लोग नहीं आए।