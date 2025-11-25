Language
    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    विद्युत विभाग की ओर से इस बार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। एक दिसंबर से शुरू हो रही एक मुफ्त समाधान योजना में इस बार 25 प्रतिशत तक मूलधन में छूट मिलेगी। इसके अलावा 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। योजना एक दिसंबर से शुरू होकर फरवरी अंत तक चलेगी लेकिन यहां भी पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था लागू रहेगी। 

    जागरण संवाददाता, बदायूं। विद्युत विभाग की ओर से इस बार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। एक दिसंबर से शुरू हो रही एक मुफ्त समाधान योजना में इस बार 25 प्रतिशत तक मूलधन में छूट मिलेगी। इसके अलावा 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। योजना एक दिसंबर से शुरू होकर फरवरी अंत तक चलेगी लेकिन यहां भी पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था लागू रहेगी। दूसरे माह 20 और तीसरे माह केवल 15 प्रतिशत तक मूलधन में छूट मिलेगी। यह योजना केवल दो किलोवाट घरेलू और एक किलो वाट के व्यवसाय कनेक्शन पर लागू रहेगी।

    एक दिसंबर से शुरू हो रही एक मुफ्त समाधान योजना में इस बार 31 दिसंबर तक विद्युत विभाग की ओर से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया गया और 25 प्रतिशत मूलधन में भी छूट मिलेगी। यह योजना तीन चरणों में लागू की गई है। दूसरे चरण जनवरी में भी सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ रहेगा लेकिन मूलधन में छूट 25 प्रतिशत नहीं मिलेगी। जनवरी में केवल 20 की छूट प्राप्त होगी और अगले माह फरवरी में केवल 15 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी।

    इस बार योजना का लाभ वह उपभोक्ता भी ले सकते हैं, जिनकी आरसी जारी हो चुकी है। वह अपना पंजीकरण करवा कर बिल जमा करें। उनकी आरसी भी वापस हो जाएगी। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन हो चुके हैं। वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं के प्रकरण न्यायालय तक में पहुंच गए हैं। उन्हें भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जा है। पहली बार उपभोक्ताओं को बड़ी छूट प्रदान की जा रही है। इससे काफी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। खासकर गरीब उपभोक्ताओं को यह राहत वाली योजना है।

    जिले भर में किया जा रहा प्रचार प्रसार

    विद्युत विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना का लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। जगह-जगह प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है, जिससे उपभोक्ता जागरूक हो सकें और इस योजना का लाभ उठाकर अपना बिल जमा कर सकें। विद्युत विभाग के कर्ज से मुक्त हो सकें। इसके लिए शहर व आसपास इलाके में बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं।

    विद्युत विभाग की ओर से जिले में एक दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना लागू हो रही है। इसमें 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ रहेगा और पहले चरण में 25 प्रतिशत मूलधन में छूट मिलेगी। पहली बार उपभोक्ताओं इतनी छूट प्रदान हो रही है, जिससे सभी उपभोक्ता समय से आकर अपना बिल जमा करें और इसका लाभ उठाएं।- संजीव कुमार, प्रभारी अधीक्षण अभियंता विद्युत निगम