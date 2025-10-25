गैस रिफिलिंग के दौरान आग का गोला बनी ईको कार, पुलिस की बातें सुन पकड़ लेंगे सिर

संवाद सूत्र, म्याऊं। तमाम दावों के बीच हजरतपुर थाना क्षेत्र में गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा है। पुलिस और पूर्ति विभाग की लापरवाही की वजह से शनिवार सुबह एक ईको कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि उसकी चालक कार में गैस रिफिलिंग करवा रहा था। इससे गैस सिलिंडर में भी आ गई। इस दौरान मौके पर एकत्र भीड़ ने उसके वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिए। इसके बावजूद पुलिस गैस रिफिलिंग का मामला नहीं मान रही है।

यह मामला हजरतपुर स्टैंड का है। जहां रोजाना वाहन आकर खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि वहीं पर एक दुकानदार वाहनों में गैस रिफिलिंग का काम करता है। उसके यहां जो भी वाहन आते हैं। उनमें एलपीजी गैस सिलिंडर से रिफिलिंग करता है। शनिवार सुबह एक व्यक्ति अपनी ईको कार लेकर गैस रिफिलिंग कराने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह सड़क किनारे कार को खड़ी करके गैस डलवा रहा था। उसके बराबर में ही लाल रंग का गैस सिलिंडर रखा हुआ था।

चानक सिलिंडर में आग लग गई उसी समय अचानक सिलिंडर में आग लग गई और उससे ईको कार में भी आग गई। यह देखकर चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। दुकानदार भी तुरंत रफूचक्कर हो गया। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया था। सिलिंडर के ऊपर गीली बोरी भी डाली गई थी लेकिन इसके बावजूद सिलिंडर की आग नहीं बुझ पाई। यह देखकर वहां तमाम लाेगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपने-अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिए।

कुछ वीडियो सिलिंडर की आग बुझाने के भी प्रसारित हुए हैं। इससे साफ हो गया है कि हजरतपुर में गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था जबकि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर हजरतपुर थाना भी है और वहां हर समय पुलिस भी रहती है। इसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था।

इसका जिम्मेदार पूर्ति विभाग भी है। अगर विभाग सक्रिय होता तो इस तरह दुकानों पर खुलेआम गैस रिफिलिंग नहीं हो रही होती। गनीमत रही कि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही कोई चपेट में आया। कार पूरी तरह से जल गई।