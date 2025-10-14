बदायूं में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा, सैंपल लेकर भेजे लैब

जागरण संवाददाता, बदायूं। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद ने उझानी कस्बे के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों से सैंपल भी लिए हैं और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अगर जांच में सैंपल फेल पाए जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद ने मंगलवार को उझानी कस्बे के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने राजीव कुमार रजत कुमार मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, यहां से उन्होंने दो सैंपल लिए। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड पर पूजा मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारा, यहां से भी तीन नमूने लिए गए हैं। उन्होंने सभी सैंपलों को लेकर जांच को प्रयोगशाला भेज दिया है।

इसके अलावा उन्होंने क्रय विक्रय से संबंधित जांच भी की। उन्होंने बताया कि आगरा में कई मेडिकल स्टोरों पर नकली दवाएं बरामद हुईं हैं। इससे लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और अगर यहां किसी दुकान पर नकली दवाएं बरामद होती हैं तो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।