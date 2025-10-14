Language
    बदायूं में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा, सैंपल लेकर भेजे लैब

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    बदायूं में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों पर अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान, दवाओं के नमूने एकत्र किए गए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद ने उझानी कस्बे के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों से सैंपल भी लिए हैं और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अगर जांच में सैंपल फेल पाए जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

    ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद ने मंगलवार को उझानी कस्बे के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने राजीव कुमार रजत कुमार मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, यहां से उन्होंने दो सैंपल लिए। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड पर पूजा मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारा, यहां से भी तीन नमूने लिए गए हैं। उन्होंने सभी सैंपलों को लेकर जांच को प्रयोगशाला भेज दिया है।

    इसके अलावा उन्होंने क्रय विक्रय से संबंधित जांच भी की। उन्होंने बताया कि आगरा में कई मेडिकल स्टोरों पर नकली दवाएं बरामद हुईं हैं। इससे लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और अगर यहां किसी दुकान पर नकली दवाएं बरामद होती हैं तो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

    स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध लैबों पर मारा छापा

    सिलहरी: मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिनावर थाना क्षेत्र में चल रही अवैध लैबों पर छापा मारा। टीम ने बिनावर कस्बे के साथ-साथ मौसमपुर गांव में भी छापा मारा। इससे फर्जी लैब संचालकों में खलबली मच गई। कई लैब संचालक अपनी अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए। एसीएमओ डा. पवन जायसी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध अस्पताल और अवैध लैबों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है। इसके तहत लगातार छापा मारा जा रहा है।