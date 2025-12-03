Language
    दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को बच्ची समेत घर से निकाला, पति समेत छह पर FIR

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:14 PM (IST)

    दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को उसकी एक वर्षीय बच्ची सहित घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता ने कोतवाली उझानी में ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, उझानी। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को उसकी एक वर्षीय बच्ची सहित घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता ने कोतवाली उझानी में पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव धौरेरा निवासी लटूरी सिंह ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी तीन वर्ष पूर्व जनपद एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के साकीपुर निवासी अवनीश लोधे से हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी। विवाह के समय पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार पर्याप्त दान-दहेज दिया था। शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति अवनीश व उसके परिजन कार की मांग पर दबाव बनाने लगे।

    पीड़िता के अनुसार, पिता द्वारा कार देने में असमर्थता बताने पर पति अवनीश ने अपने स्वजन अशोक, फुलन देवी, अंजलि पत्नी विकास, सपना और रवीना के साथ मिलकर 18 सितंबर की शाम लगभग 6 बजे मारपीट की। इसके बाद सुनीता को उसकी एक वर्षीय बेटी डॉली सहित घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया।

    बेबस सुनीता तब से अपने मायके में रह रही है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पति और अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।