Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दहेज की मांग से क्षुब्ध युवती ने दी जान, मंगेतर को वीडियो कॉल कर उठाया खौफनाक कदम

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    दहेज की मांग से तंग आकर एक युवती ने अपनी जान दे दी। उसने अपने मंगेतर को वीडियो कॉल किया और आत्महत्या कर ली। परिवार ने मंगेतर पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मंगेतर को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शादी से पहले ही दहेज की मांग से क्षुब्ध होकर एक युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। इस आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवती की अपने मंगेतर से काल पर बात भी हुई थी। जिसमें उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। बताते हैं कि दहेज के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद युवती ने मंगेतर को वीडियो काल किया और फंदा लगाकर जान दे दी। मंगेतर के बताने पर युवती की भाभी कमरे तक पहुंची लेकिन तब तक उसकी जान चुकी थी। लड़के पक्ष के खिलाफ युवती के स्वजन ने शिकायती पत्र हजरपुर पुलिस को दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुडरा मझरा का है। गांव निवासी 18 वर्षीय नीलम पुत्री राजकुमार की शादी मूसाझाग थाना क्षेत्र के उतरना गांव निवासी वेद प्रकाश पुत्र प्रेमपाल के साथ तय हुई थी। दीपावली के बाद नीलम की गोद भराई की रस्म होनी थी। नीलम के चाचा शेरपाल ने बताया कि शादी तय होने पर उन लोगों ने दहेज में स्पेलेंडर बाइक देने की बात तय की थी। लेकिन पिछले कुछ दिन से लड़के पक्ष ने दहेज में अपाचे बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की मांग करनी शुरू दी। गरीब परिवार होने के कारण नीलम के पिता इन मांगों को पूरा नहीं करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने लड़के पक्ष से गुहार लगाई कि वे पहले से तय बातों पर ही रहें, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस बात को लेकर कई दिनों से दोनों परिवारों में तनाव चल रहा था।

    बताया जाता है कि रविवार शाम नीलम और वेद प्रकाश के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में नीलम ने वेदप्रकाश को वीडियो काल की और कमरे का दरवाजा बंद कर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सब देख वेद प्रकाश ने नीलम की चाची पूनम को काल कर बताया कि अपनी भतीजी को देखो, वह कुछ गलत कर रही है, तो पूनम व अन्य घर वाले दौड़े। पहले उन्होंने शौचालय और छत पर देखा, लेकिन नीलम वहां नहीं मिली।

    जब कमरे का दरवाजा खोला तो नीलम फांसी के फंदे पर लटकी मिली। स्वजन की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मृत्यु की पुष्टि हुई है। पूनम के पिता ने राजकुमार ने लड़के पक्ष पर अतिरिक्त दहेज मांगकर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। हजरतपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।