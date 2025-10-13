दहेज की मांग से क्षुब्ध युवती ने दी जान, मंगेतर को वीडियो कॉल कर उठाया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, बदायूं। शादी से पहले ही दहेज की मांग से क्षुब्ध होकर एक युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। इस आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवती की अपने मंगेतर से काल पर बात भी हुई थी। जिसमें उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। बताते हैं कि दहेज के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद युवती ने मंगेतर को वीडियो काल किया और फंदा लगाकर जान दे दी। मंगेतर के बताने पर युवती की भाभी कमरे तक पहुंची लेकिन तब तक उसकी जान चुकी थी। लड़के पक्ष के खिलाफ युवती के स्वजन ने शिकायती पत्र हजरपुर पुलिस को दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुडरा मझरा का है। गांव निवासी 18 वर्षीय नीलम पुत्री राजकुमार की शादी मूसाझाग थाना क्षेत्र के उतरना गांव निवासी वेद प्रकाश पुत्र प्रेमपाल के साथ तय हुई थी। दीपावली के बाद नीलम की गोद भराई की रस्म होनी थी। नीलम के चाचा शेरपाल ने बताया कि शादी तय होने पर उन लोगों ने दहेज में स्पेलेंडर बाइक देने की बात तय की थी। लेकिन पिछले कुछ दिन से लड़के पक्ष ने दहेज में अपाचे बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की मांग करनी शुरू दी। गरीब परिवार होने के कारण नीलम के पिता इन मांगों को पूरा नहीं करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने लड़के पक्ष से गुहार लगाई कि वे पहले से तय बातों पर ही रहें, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस बात को लेकर कई दिनों से दोनों परिवारों में तनाव चल रहा था।

बताया जाता है कि रविवार शाम नीलम और वेद प्रकाश के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में नीलम ने वेदप्रकाश को वीडियो काल की और कमरे का दरवाजा बंद कर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सब देख वेद प्रकाश ने नीलम की चाची पूनम को काल कर बताया कि अपनी भतीजी को देखो, वह कुछ गलत कर रही है, तो पूनम व अन्य घर वाले दौड़े। पहले उन्होंने शौचालय और छत पर देखा, लेकिन नीलम वहां नहीं मिली।