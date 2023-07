Badaun News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा नदी में उमड़ा आस्था का सैलाब, कछला घाट पर सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी

Guru Purnima 2023 गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से गंगा घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा स्नान के बाद अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की। गंगा घाटों पर दान पुण्य किया और मंदिरों के दर्शन किए। गंगा नदी के दोनों तरफ पुलिस की तैनाती की गई। कछला के घाट पर वाहनों की भीड़ के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगी।

गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाट पर गूंज रहा हर-हर महादेव

बदायूं, जागरण टीम। गुरु पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए सोमवार को भोर से ही कछला में भगीरथ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ यात्रा आरंभ होने से पहले ही हर-हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर पुलिस की तैनाती गंगा स्नान के लिए जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नदी के दोनों तरफ पुलिस बल के एसडीएम और तहसीलदार तैनात किए गए हैं। कछला पुल के पास यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए अलग से अधिकारी और पुलिस लगाई गई है। निजी वाहनों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। हवन यज्ञ किया गुरु पूर्णिमा पर गायत्री शक्ति पीठ पर पांच कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आहुति देकर लोक कल्याण की कामना की गई। गुरुजनों के सम्मान के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

Edited By: Abhishek Saxena