Badaun News: फर्जी ट्रेडिंग एप के जरिए व्यापारी से 26.35 लाख रुपये ठगे, साइबर सेल ने एक लाख कराए वापस

जागरण संवाददाता, बदायूं। इंटरनेट पर सक्रिय साइबर ठग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब उन्होंने शहर के एक व्यापारी को 26.33 लाख रुपये का चूना लगा दिया। उन्होंने फेसबुक के जरिए लिंक भेजा था और फिर बाद में अपने वाट्सऐप ग्रुप से जोड़ लिया। उनसे अलग-अलग खातों में रुपया जमा कराया गया। उन्हें बताया गया कि उनका 2.33 करोड़ रुपया हो गया है और कमीशन जमा करने पर ही वह अपना रुपया निकाल सकेंगे। जब उन्होंने बातें बनाई, तो व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ प्राथमकिकी दर्ज करा दी है, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

साइबर ठगों ने पहले फेसबुक अकाउंट पर भेजा था लिंक, बाद में वाट्सऐप ग्रुप से जोड़ा कोतवाली क्षेत्र निवासी विजय कुमार फास्टफूड व्यापारी हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में फेसबुक अकाउंट पर ट्रेंडिंग एप का लिंक देखा था, जिस पर पैसा लगाने पर अच्छा मुनाफा मिलने की बात लिखी थी। जिससे उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया और फिर उसके जरिए उन्हें एक वाट्सऐप ग्रुप से जोड़ लिया गया। उस ग्रुप की एक महिला एडमिन थी। उन्हें अच्छा मुनाफा देने का लालच देकर छह-सात बैंक खातों में 26.35 लाख रुपये जमा कराये गए।

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी उस ट्रेडिंग एप पर उनका रुपया भी बढ़ता दिखाई दे रहा था और एक माह के अंदर उनका रुपया 2.33 करोड़ बताया गया। तब उन्होंने अपना रुपया निकालने की बात कही। तो उन्हें बताया गया कि वह 43 लाख रुपये का कमीशन जमा करें। उसके बाद ही वह अपना रुपया निकाल सकेंगे।

इस पर विजय कुमार ने कहा था कि वह हमारी धनराशि से ही अपना कमीशन काट लें और उनका रुपया रिलीज कर दें। उन्होंने वाट्सऐप नंबर पर कॉल भी की थी लेकिन वह रुपया देने को तैयार नहीं हुए। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम थाना जाकर मोबाइल नंबरों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिससे साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।





साइबर क्राइम पुलिस ने एक लाख रुपया कराया वापस साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति से ठगे गए एक लाख रुपये वापस करा दिए। उसहैत कस्बा निवासी रामकुमार सिंह से कुछ दिन पहले 99,999 रुपये की ठगी हो गई थी। इससे उन्होंने साइबर क्राइम थाना आकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातों पर रोक लगवा दी और फिर उनका 99,999 रुपया वापस कर दिया। अपना रुपया वापस मिलने पर रामकुमार सिंह काफी खुश नजर आए।