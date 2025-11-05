Language
    बदायूं बाईपास पर हादसे रोकने की कवायद: एआरटीओ के आदेश, चौराहे से हटाएं पंक्चर जोड़ने की दुकान

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    एआरटीओ अंबरीश कुमार ने बदायूं बाईपास का निरीक्षण किया और निर्माण कंपनी के इंजीनियरों को दुर्घटना संभावित स्थानों पर ब्रेकर और रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश दिए। बाईपास पर सिक्स लेन का निर्माण चल रहा है, जिससे यातायात बाधित है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कोहरे के कारण खतरा और भी बढ़ गया है। एआरटीओ ने ककोड़ा मेले के कारण बढ़े यातायात को देखते हुए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए और एक पंक्चर की दुकान को हटाने के लिए कहा।

    एआरटीओ अंबरीश कुमार ने मंगलवार शाम बाईपास का किया निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के बाईपास पर निर्माण की वजह से हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर एआरटीओ प्रवर्तन कुमार ने मंगलवार शाम बाईपास का निरीक्षण किया और उन्होंने इंजीनियर को बुलाकर हादसे वाले स्थान दिखाए। कहा कि वह हादसों को रोकने के लिए ब्रेकर लगाएं और जरूरत के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं, जिससे हादसों को रोका जा सके।

    एआरटीओ अंबरीश कुमार ने मंगलवार शाम बाईपास का किया निरीक्षण 

     

     


    पिछले छह माह से शहर के बाईपास पर निर्माण चल रहा है। अब बाईपास को सिक्स लेन बनाया जा रहा है, जिससे एक साइड पर आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों का संचालन केवल एक ही साइड में कराया जा रहा है, जिससे बाईपास पर खतरा बढ़ गया है। सर्दियां भी शुरू हो गईं हैं। कोहरे की वजह से बाईपास पर हादसे होने का डर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात भी बाईपास पर एक हादसा हुआ था लेकिन उसमें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इसको देखते हुए एआरटीओ प्रवर्तन अंबरीश कुमार मंगलवार शाम शहर के बाईपास पर पहुंचे।

     

    निर्माण संस्था के बुलाए इंजीनियर, दिखाए हादसे वाले स्थान

     

    एआरटीओ ने बरेली-बदायूं हाईवे से लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज तक बाईपास का निरीक्षण किया और इस दौरान हाईवे पर निर्माण करवा रहे इंजीनियर भी बुला लिए। उन्होंने इंजीनियर को सभी हादसे वाले स्थान दिखाए और कहा कि बाईपास पर जरूर के अनुसार स्पीड ब्रेक लगाएं, जहां झाड़ियाें की वजह से वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन झाड़ियाें को कटवाया जाए। सभी तिराहे चौराहे पर रिफ्लेक्टर और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, जिससे जब तक निर्माण हो, तब तक बाईपास पर कोई हादसा न हो।

    उन्होंने बताया कि इस समय ककोड़ा मेला चल रहा है। इसकी वजह से बाईपास पर वाहनों का आवागमन भी बढ़ गया है। इसीलिए बाईपास पर आंवला-बदायूं चौराहा, सरदार पटेल चौराहा, एआरटीओ चौराहा और राजकीय मेडिकल कलेज तिराहे पर हादसे रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।


    चौराहे से हटाएं पंक्चर जोड़ने की दुकान

     

    बाईपास पर आसरा आवास के नजदीक चौराहे पर एक पंक्चर की दुकान है। अगर कोई वाहन तेज गति में आया तो दुकान समेत वहां मौजूद लोगों को भी उड़ाता हुआ चला जाएगा। यहां पर दुकान की वजह से वाहनों को संभालकर निकलना पड़ता है। इस दुकान की वजह से हादसों का खतरा भी बना हुआ है। इससे उन्होंने दुकान को पीछे हटाने को कहा है।