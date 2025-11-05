बदायूं बाईपास पर हादसे रोकने की कवायद: एआरटीओ के आदेश, चौराहे से हटाएं पंक्चर जोड़ने की दुकान

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के बाईपास पर निर्माण की वजह से हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर एआरटीओ प्रवर्तन कुमार ने मंगलवार शाम बाईपास का निरीक्षण किया और उन्होंने इंजीनियर को बुलाकर हादसे वाले स्थान दिखाए। कहा कि वह हादसों को रोकने के लिए ब्रेकर लगाएं और जरूरत के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं, जिससे हादसों को रोका जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एआरटीओ अंबरीश कुमार ने मंगलवार शाम बाईपास का किया निरीक्षण

पिछले छह माह से शहर के बाईपास पर निर्माण चल रहा है। अब बाईपास को सिक्स लेन बनाया जा रहा है, जिससे एक साइड पर आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों का संचालन केवल एक ही साइड में कराया जा रहा है, जिससे बाईपास पर खतरा बढ़ गया है। सर्दियां भी शुरू हो गईं हैं। कोहरे की वजह से बाईपास पर हादसे होने का डर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात भी बाईपास पर एक हादसा हुआ था लेकिन उसमें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इसको देखते हुए एआरटीओ प्रवर्तन अंबरीश कुमार मंगलवार शाम शहर के बाईपास पर पहुंचे।

निर्माण संस्था के बुलाए इंजीनियर, दिखाए हादसे वाले स्थान एआरटीओ ने बरेली-बदायूं हाईवे से लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज तक बाईपास का निरीक्षण किया और इस दौरान हाईवे पर निर्माण करवा रहे इंजीनियर भी बुला लिए। उन्होंने इंजीनियर को सभी हादसे वाले स्थान दिखाए और कहा कि बाईपास पर जरूर के अनुसार स्पीड ब्रेक लगाएं, जहां झाड़ियाें की वजह से वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन झाड़ियाें को कटवाया जाए। सभी तिराहे चौराहे पर रिफ्लेक्टर और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, जिससे जब तक निर्माण हो, तब तक बाईपास पर कोई हादसा न हो।

उन्होंने बताया कि इस समय ककोड़ा मेला चल रहा है। इसकी वजह से बाईपास पर वाहनों का आवागमन भी बढ़ गया है। इसीलिए बाईपास पर आंवला-बदायूं चौराहा, सरदार पटेल चौराहा, एआरटीओ चौराहा और राजकीय मेडिकल कलेज तिराहे पर हादसे रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।