रिश्वत लेते लिपिक अंसार हुसैन गिरफ्तार: नक्शा पास कराने के लिए मांगे रुपए, सहसवान में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से खलबली
बदायूं जिले के सहसवान नगर पालिका में तैनात लिपिक अंसार हुसैन को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अंसार हुसैन नक्शा पास कराने के नाम पर लोगों से पैसे लेता था। एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में रिश्वतखोर कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।
नक्शा पास कराने का करता था काम
लिपिक अंसार हुसैन सहसवान नगर पालिका में तैनात था। बताया जा रहा है कि वह नक्शा पास करने का काम करता था। उसने एक व्यक्ति से नक्शा पास करने के नाम पर 10 हजार रुपये लिए थे। तभी एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया। टीम उसे थाने ले गई है। जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।