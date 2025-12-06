बदायूं में उर्स के दौरान बवाल: पुलिस के सामने गुटों में जमकर मारपीट, फायरिंग से मची खलबली

जागरण संवाददाता, बदायूं। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव खासपुर में शुक्रवार रात पुलिस के सामने उर्स देखने के दौरान दो गुटों में लाठी डंडे चल आए। उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और फायरिंग कर दी। इसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पर कुछ वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं।

बताया जा रहा है कि रात खासपुर गांव में उर्स चल रहा था। कुछ लोग उसमें रुपये लूट रहे थे और वहां पुलिस भी मौजूद थी। इसी दौरान अचानक दो पक्षों में मारपीट हो गई। उन्होंने पंडाल में पड़ी कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दी। इसको लेकर काफी बवाल हो गया। पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने बाद में पुलिस ने डंडा मारकर उन्हें खदेड़ दिया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।