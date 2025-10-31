Language
    आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने किया बुरा हाल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    कुवरगांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक को परिजनों ने पकड़ा और पीटा। यूपी 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि युवक पर भैंस चोरी का आरोप है। युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह रात को उससे मिलने गया था। पुलिस ने शांति भंग में चालान किया।

    संवाद सूत्र, कुवरगांव। थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को स्वजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका स्थिति देख कर थाना पुलिस को भी बुला लिया। बाद में मारपीट करने वाले तीन लोगों को हिरासत में ले लिया।पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने भैंस चोरी की सूचना दी थी, इसीलिए युवक को पकड़ा है।

    बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका एक ही गांव के ही रहने वाले हैं और उनका आपस में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। गुरुवार रात को प्रेमिका के कहने पर युवक उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा था। यहां इस बात की भनक प्रेमिका के घरवालों को लग गई और उन्होंने युवक को मौके पर पकड़ लिया।

    इसके बाद घर में ही युवक को पकड़कर जमकर धुनाई लगा दी। उसके बाद स्वजन ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी, जिससे वहां पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के स्वजन समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया।

    इधर, मामले में पुलिस कुछ और ही कहानी बता रही है। पुलिस का कहना है कि युवक के खिलाफ गांव से भैंस चोरी करने की सूचना मिली थी। इसीलिए उन्होंने युवक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया है।