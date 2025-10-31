आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने किया बुरा हाल

संवाद सूत्र, कुवरगांव। थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को स्वजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका स्थिति देख कर थाना पुलिस को भी बुला लिया। बाद में मारपीट करने वाले तीन लोगों को हिरासत में ले लिया।पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने भैंस चोरी की सूचना दी थी, इसीलिए युवक को पकड़ा है।

बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका एक ही गांव के ही रहने वाले हैं और उनका आपस में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। गुरुवार रात को प्रेमिका के कहने पर युवक उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा था। यहां इस बात की भनक प्रेमिका के घरवालों को लग गई और उन्होंने युवक को मौके पर पकड़ लिया।