बदायूं में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, पति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज
बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में एक विवाहिता ने दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेहटा जवी निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्राम बेहटा जवी निवासी शिखा पुत्री देवेंद्र सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ी निवासी प्रशांत पुत्र रतीभान सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ।
आरोप है कि पति प्रशांत, देवर सुशांत व लल्ला, सास सुषमा देवी और ससुर रतीभान सिंह दहेज में पल्सर मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।
पीड़िता के अनुसार 13 दिसंबर की रात करीब 12 बजे सभी आरोपियों ने लात-घूंसों व लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकालने और जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
