बदायूं में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, पति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेहटा जवी निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम बेहटा जवी निवासी शिखा पुत्री देवेंद्र सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ी निवासी प्रशांत पुत्र रतीभान सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ।