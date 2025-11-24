Burning Car: बदायूं-दिल्ली हाईवे पर आग का गोला बनी कार, चालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार तड़के बदायूं-संभल जिले की सीमा पर एक कार आग का गोला बन गई। उसमें सवार लोगों ने बामुश्किल कूदकर जान बचाई। बाद में राहगीरों की सूचना पर पहुंंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान हाईवे पर वाहनों का जाम भी लग गया। आग बुझने के बाद कार को सड़क से हटाया गया। तब कहीं जाम खुल सका। हादसा सोमवार सुबह करीब पांच बजे हुआ। बताया जा रहा है कि उस दौरान जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव दांदरा निवासी विजय सिंह अपनी कार में सवार होकर दिल्ली से गांव लौट रहे थे। उन्होंने करीब छह माह पहले ही नई कार खरीदी थी। वह कार लेकर संभल और बदायूं जिले की सीमा पर पहुंचे थे। तभी अचानक उन्हें अपनी कार से धुआं उठता महसूस हुआ।

उन्होंने तत्काल अपनी कार रोकी और उसे चेक किया कि तभी उससे आग की लपटें निलकना शुरू हो गईं। यह देखकर वह दूर भाग खड़े हुए। उनकी आंखों के सामने ही कार आग का गोला बन गई। गनपीमत रही कि वह तुरंत कार से उतर गए थे। इससे उनकी जान तो बच गई लेकिन कार पूरी तरह से जल कर राख हो गई।