    बदायूं-मेरठ हाईवे पर बैलगाड़ी से टकराया बाइक सवार दंपती, पत‍ि की मौत; पत्नी और बच्‍चा घायल

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    बदायूं-मेरठ हाईवे पर एक दुखद घटना में, एक बाइक सवार दंपती बैलगाड़ी से टकरा गए। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बैलगाड़ी चालक की तलाश जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    संवाद सूत्र, दहगवां। नोएडा से बाइक द्वारा घर लौट रहा दंपति मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। बदायूं-मेरठ हाईवे पर जरीफनगर क्षेत्र में डनलप (बैलगाड़ी) से हुई जोरदार टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी और दो वर्षीय पुत्र भी चोटिल हो गए।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी दहगवां में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।

    थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव सेखपुरा निवासी लोकेश अपनी पत्नी नन्ही देवी और दो वर्षीय बेटे जितेंद्र के साथ सिकंदराबाद में कैंटीन चलाता था। मंगलवार सुबह वह बाइक से परिवार सहित घर लौट रहा था। बताते हैं कि जब वह जरीफनगर के पास बदायूं-मेरठ हाईवे पर पहुंचा तो वहां गलत दिशा से आ रहे डनलप से उसकी बाइक जा टकराई। हादसे में लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हेलमेट पहनने के बावजूद उसे गंभीर सिर चोटें आईं। पुलिस ने लोकेश व उनकी नन्ही देवी और बच्चे को दहगवां सीएचसी भिजवाया। जहां हालत नाजुक देखते हुए लोकेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी व बच्चे को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया।

    लोकेश की मौत की सूचना मिलते ही घर पर चीख-पुकार मच गई। स्वजन रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंच गए। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।