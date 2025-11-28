संवाद सूत्र, दहगवां। नोएडा से बाइक द्वारा घर लौट रहा दंपति मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। बदायूं-मेरठ हाईवे पर जरीफनगर क्षेत्र में डनलप (बैलगाड़ी) से हुई जोरदार टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी और दो वर्षीय पुत्र भी चोटिल हो गए।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी दहगवां में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।

थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव सेखपुरा निवासी लोकेश अपनी पत्नी नन्ही देवी और दो वर्षीय बेटे जितेंद्र के साथ सिकंदराबाद में कैंटीन चलाता था। मंगलवार सुबह वह बाइक से परिवार सहित घर लौट रहा था। बताते हैं कि जब वह जरीफनगर के पास बदायूं-मेरठ हाईवे पर पहुंचा तो वहां गलत दिशा से आ रहे डनलप से उसकी बाइक जा टकराई। हादसे में लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।

हेलमेट पहनने के बावजूद उसे गंभीर सिर चोटें आईं। पुलिस ने लोकेश व उनकी नन्ही देवी और बच्चे को दहगवां सीएचसी भिजवाया। जहां हालत नाजुक देखते हुए लोकेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी व बच्चे को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया।