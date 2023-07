Budaun News: बंद करो भोले बाबा के भजन वरना... और फिर सोनू की पिटाई के बाद तोड़ दिया उसका ठेला

सोनू कश्यप जो बर्फ के गोला बनाकर ठेले से बेचता है। मंगलवार शाम सात बजे वह बर्फ के गोले बेचते हुए मुहल्ला अरेला पहुंच गया। उसके ठेले पर भगवान शिव के भजन चल रहे थे जिसकी आवाज थोड़ी तेज थी। इसी दौरान अरेला के मोड़ पर बैठे कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि यह भजन बंद करो। जब उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई करे दी।

Budaun News: बंद करो भोले बाबा के भजन वरना... और फिर सोनू की पिटाई के बाद तोड़ दिया उसका ठेला

बदायूं, जागरण संवाददाता। सावन का पावन महिना चल रहा है। ऐसे में हर तरफ भगवान शिव के भजन हर जगह चल रहे हैं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला अरेला में एक बर्फ का गोला बेचने वाला भगवान भोले शंकर के भजन बजाते हुए जा रहा था। इस पर दूसरे समुदाय के युवकों ने उसे रोका और भजन बजाने से मना किया। उसने विरोध किया तो पहले जमकर पीटा, फिर उसके ठेले को तोड़ दिया। मामला जब बढ़ गया तो हिंदू संगठन के लोग एकत्र होकर कोतवाली पहुंच गए। विरोध करने पर हुई पिटाई बता दें कि यहां वार्ड दो निवासी सोनू कश्यप जो बर्फ के गोला बनाकर ठेले से बेचता है। मंगलवार शाम सात बजे वह बर्फ के गोले बेचते हुए मुहल्ला अरेला पहुंच गया। उसके ठेले पर भगवान शिव के भजन चल रहे थे, जिसकी आवाज थोड़ी तेज थी। इसी दौरान अरेला के मोड़ पर बैठे कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि यह भजन बंद करो। उसने आवाज धीमी कर ली और आगे बढ़ गया। इस पर युवकों ने उसे पकड़ा और उसका स्पीकर बंद कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। पहले बेरहमी से पीटा, इसके बाद उसके ठेले में तोड़फोड़ कर दी। जान बचाकर थाने पहुंचा सोनू सोनू किसी तरह वहां से जान बचाकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद कस्बे के हिंदू संगठनों को मामले की जानकारी हो गई। सैकड़ों युवक रात साढ़े नौ बजे कोतवाली पहुंच गए और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। देर रात तक कोतवाली के बाहर ही हिंदू संगठन और समाज के लोग रुके रहे। पुलिस दे रही दबिश पुलिस की टीमें आरोपितों की तलाश में मुहल्ला अरेला में दबिश देतीं रहीं। देर रात पुलिस कुछ संदिग्धों को पकड़ कर लाई है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर दातागंज नगर में तनाव का माहौल व्याप्त है। इस संबंध में दातागंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह ने बताया कि मारपीट करने वाले आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाहर खड़े लोगों को समझाया जा रहा है। फिलाहल शांति व्यवस्था बनी हुई है।

Edited By: Narender Sanwariya