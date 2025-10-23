Language
    सर्किल रेट बढ़ने के बाद भी यूपी के इस हाइवे के किनारे जमीनों के नहीं बढ़ाए गए दाम, बाहर के लोग भी यहां खरीद रहे भूमि

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    बदायूं में सर्किल रेट लागू होने के बावजूद बरेली-मथुरा हाईवे के पास जमीनों के दाम नहीं बढ़े। बाईपास पर नया बस अड्डा और जेल बनने की खबर से जमीनों की मांग बढ़ गई है। लोग व्यापार के लिए जमीन खरीदने आ रहे हैं, जिससे जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। नए बस अड्डे और जेल के कारण खरीदारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। उपनिबंधक कार्यालय की ओर से जिले में सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं लेकिन इस बार बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे किनारे स्थित जमीनों के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके बावजूद बाईपास पर जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। इसी बाईपास पर नया रोडवेज बस अड्डा और नई जेल प्रस्तावित है। इससे यहां और भी लोग जमीन खरीदना चाहते हैं। यहां शहर के अलावा दूर दराज से भी लोग जमीन खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं।

    एक सप्ताह पहले उप निबंधक कार्यालय की ओर से जिले में सर्किल रेट लागू किए गए थे। जिले में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक जमीनों के रेट बढ़ाए गए लेकिन बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे बनने की वजह से उसके आसपास गांव की जमीनों के रेट नहीं बढ़े। जब से शहर का बाईपास बना है तब से यहां लगातार आसपास जमीनों की खरीदारी और बिक्री हो रही है।

    यहां आस-पास इलाके में कई खेतों में लगातार प्लाटिंग भी चल रही है। अभी भले ही यहां नए सर्किल रेट लागू नहीं किए गए हैं लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जब से लोगों ने सुना है कि बाईपास पर ही नया रोडवेज बस अड्डा बनेगा, तब से और ज्यादा लोग आसपास जमीन खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। वह अपना व्यापार करना चाहते हैं।

    कोई बाईपास पर दुकान खोलना चाहता है तो कोई अपना होटल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से लगातार जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाईपास के नजदीक ही नई जेल भी प्रस्तावित है। जब इसको हरी झंडी मिलेगी तो आसपास से इलाके में अच्छा विकास होगा और मकानदारी दुकानदारी भी बढ़ेगी। आसपास होटल ढाबे भी खुलेंगे।

    इस समय बाईपास पर यह हालत है कि बहुत सी जगह लोगों को खरीदने के लिए जमीन भी नहीं मिल रही है और जिन लोगों के पास जमीन है, वह उसके अच्छे खासे दाम मांग रहे हैं। इसकी वजह से बाईपास पर जमीन खरीदना और भी मुश्किल हो गया है। यहां सर्किल रेट लागू होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नया बस अड्डा, नई जेल और आरटीओ कार्यालय की वजह से ही खरीदारों की संख्या बढ़ गई है।

    जिले में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं लेकिन बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे बनने की वजह से उसके आसपास गांव की जमीनों के दाम नहीं बढ़े हैं। यह खास बात है कि जब कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है तो उसके आसपास इलाके में विकास होता है और वहां जमीन खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए बाईपास पर खरीदारों की संख्या बढ़ गई है।- सैय्यद नदीम रजा, सब रजिस्ट्रार