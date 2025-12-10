जागरण संवाददाता, बदायूं। सोचिए, नवंबर माह कब इतनी ठंड पड़ी कि अलाव तापने की जरूरत पड़ी हो। पूरे नवंबर माह में धूप निकली और हवाएं भी इतनी तेज नहीं चली की ठंड का अहसास हो। अरे, इन सब बातों की चर्चा हम यूं ही नहीं कर रहे। इन दिनों इस बात की चर्चा बिसौली तहसील क्षेत्र के विकास खंड आसफपुर में तेजी से चल रही है।

जहां लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में नवंबर की शुरुआती ठंड में अलाव के नाम पर 80 हजार रुपये की धनराशि खर्च कर दी गई। इसकी जानकारी जब लोगों को हुई तब हर कोई यह कहता सुनाई दिया कि इस लकड़ी की जलन में गबन की बू आ रही है। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं।

मामला आसफपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का है। जहां ग्रामीणों ने ई-स्वराज एप से संबंधित दो स्क्रीनशाट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए। जिसमें लिखा कि अभी तो ठंड भी नहीं पड़ी और लक्ष्मीपुर के प्रधान सचिव ने अलाव जलवाने शुरू कर दिए। जब इसकी हकीकत जानी गई तो पता चला कि गांव में कहीं भी अलाव अब तक जलते नहीं दिखाई दिए।

ग्रामीणों द्वारा प्रसारित किए गए यह स्क्रीनशाट अब अधिकारियों तक पहुंच गए हैं। अधिकारी भी यह बात हजम नहीं कर पा रहे कि आखिर नवंबर की शुरुआती ठंड में अलाव कैसे जला दिए गए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब तीन नवंबर को पेमेंट किया गया है तो निश्चित ही यह लकड़ी पहले खरीदी गई, या खरीदी ही नहीं गई।

गांव में जब कुछ ग्रामीणों ने घूम कर देखा तो कहीं अलाव के निशान भी नहीं मिले। ऐसे में अलाव के नाम पर लकड़ी खरीदा जाना कहीं न कहीं शंका प्रदर्शित करता है।लकड़ी खरीदी भी गई या नहीं, या सीधे भुगतान कर सरकारी धनराशि का बंदरबांट कर लिया गया। अब अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए तभी स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर लकड़ी का इस्तेमाल असल में कहां हुआ।