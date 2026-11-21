उमेश राठौर, बदायूं। ककोड़ा मेला शुरू होते ही गंगा किनारा सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि देशी घी और बासमती की खुशबू से भी महक उठता है। यहां के डेरों में जो खिचड़ी बनती है, उसका स्वाद घर की रसोई में भी नहीं मिलता। वैसे तो मेले में दाल-चावल, साग, सब्जी-रोटी, पूड़ी-कचौड़ी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन असली मजा तो गंगा किनारे तंबू में बैठकर बासमती या सरवती की खिचड़ी खाने में आता है। ऊपर से देशी घी की धार और साथ में हरे धनिया की तीखी चटनी मिल जाए तो क्या कहना।

सुबह होते ही गंगा की कटरी में बसे डेरों से चूल्हों का धुआं उठने लगता है। महिलाएं गंगा में स्नान करके लौटती हैं और फिर डेरे पर चूल्हा जलाती हैं। बड़े-बड़े भगौनों में खिचड़ी चढ़ जाती है। खिचड़ी में पड़ता है सरवती या बासमती चावल, अरहर की दाल, हल्दी, नमक और ऊपर से देशी घी का तड़का। जैसे ही भगोने का ढक्कन खुलता है, पूरी कटरी में खुशबू फैल जाती है। ककोड़ा की खिचड़ी की असली जान है हरे धनिया की चटनी। धनिया, हरी मिर्च और नमक को सिल पर पीसकर बनाई गई चटनी खिचड़ी के स्वाद को दोगुना कर देती है। साग और पूड़ी-कचौड़ी की भी धूम खिचड़ी के अलावा डेरों में सरसों का साग, आलू की सब्जी, पूड़ी-कचौड़ी का भी खूब चलन है। ठंड की शुरुआत में सरसों का साग खाने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। दोपहर में दाल-चावल और रात में सब्जी-रोटी बनती है। अधिकतर डेरों पर तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है।

मेले की दुकानों पर भी स्वाद जो श्रद्धालु अपना इंतजाम करके नहीं लाए हैं, उनके लिए मेले में तमाम दुकानें भी लगी हैं। यहां भी दाल रोटी से लेकर पूड़ी-सब्जी, चाय-पकौड़ी और जलेबी से लेकर सबकुछ मिल जाता है। यहां खजला भी खूब बिकता है।

भोजन नहीं, परंपरा भी है ककोड़ा मेले के डेरों का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा भी है। एक साथ बैठकर खाना, एक-दूसरे के डेरे पर जाकर खिचड़ी चखना, यही सब मेले की असली पहचान है। इससे मेल मिलाप और नजदीकियां बढ़ती हैं।