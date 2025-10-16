दीपावली पर शहर की निगरानी करेंगे तीन हजार CCTV कैमरे, अलग-अलग तिराहे-चौराहों पर तैनात किया गया पुलिस बल

Language
    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:13 PM (IST)

    बदायूं में दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में तीन हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे लगातार निगरानी रखी जाएगी। पुलिस बल के साथ-साथ कैमरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल और चीता मोबाइल पुलिस को भी तैनात किया गया है। एसएसपी ने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। दीपावली के त्योहार पर शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में 3,000 सीसीटीवी कैमरे निगरानी करेंगे। त्योहार से पहले सभी कैमरों को दुरुस्त करा दिया गया है। उनके संचालन को पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। जो हर समय सीसीटीवी कैमराें पर नजर बनाए रखेंगे। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह लगातार कैमरों पर निगरानी बनाए रखें और जहां भी दिक्कत महसूस हो, तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें, जिससे मौके पर पुलिस बल को तत्काल भेजा जा सके।

    इस दीपावली के त्योहार पर जगह-जगह पुलिस बल तो तैनात रहेगा ही साथ ही सबसे ज्यादा फोकस सीसीटीवी कैमराें पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पांच दिन पहले तक शहर में 2000 कैमरे एक्टिव थे लेकिन दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस की ओर से सभी कैमरों को दुरुस्त करा दिया गया। अब बताया जा रहा है कि शहर में करीब 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे एक्टिव करा दिए गए हैं। कुछ कैमरे सीधे शहर कोतवाली से अटैच है और जिन प्रतिष्ठानों व दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां सीधे दुकानदार उन्हें संचालित करा रहे हैं।

    इसके अलावा यातायात पुलिस की ओर से भी पिछले साल का तिराहे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। दीपावली के त्योहार के नजदीक सभी कैमरों को दोबारा से चेक कराया गया। हालांकि पुलिस विभाग के अनुसार कोई कैमरे खराब नहीं निकले। सभी कैमरे संचालित बताया जा रहा है। शहर में आठ तिराहे चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमराें का कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बना है। जहां से लगातार कैमराें के माध्यम से निगरानी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार दीपावली के त्योहार पर सबसे ज्यादा फोकस सीसीटीवी कैमराें पर है। इससे कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को खास ध्यान रखने को कहा गया है।

    बाजार में लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल

     

    त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल को भी लगा दिया गया है। एसएसपी के आदेश पर एक प्लाटून पीएसी भी लगा दी गई है। पुलिस को हर समय चौकन्ने और सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं।

     

    चीता मोबाइल को सौंपी जिम्मेदारी

     

    वैसे तो चीता मोबाइल पुलिस हर समय शहर में भ्रमणशील रहती है लेकिन त्योहार के मद्देनजर चीता मोबाइल पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीता मोबाइल को आदेश दिया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आने पर तुरंत कोतवाली पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना देंगे, जिससे तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल पहुंच सके।

     

    शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी के अलावा चीता मोबाइल पुलिस को भी लगाया गया है। सभी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम पर पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है। शहर में कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।- डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी