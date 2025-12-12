थार से ट्रक को मारी टक्कर, रोकने पर भाजपा नेता के बेटे ने सिपाही को पीटा, शराब की बोतलें मिलीं

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में बुधवार रात एक हादसे के बाद भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे और ब्लाक प्रमुख के भतीजे को बचाना सिपाही को ही भारी पड़ गया। जिला उपाध्यक्ष के बेटे ने सिपाही पर हमला कर दिया। उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब यह देखकर लोग वहां एकत्र हुए और थाने से पुलिस बल पहुंचा, तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने भाजपा नेता के बेटे की थार को कब्जे में ले लिया है और सिपाही की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामला बुधवार रात करीब साढ़े 12 बजे का है। उस दौरान भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह का बेटा व उसावां ब्लाक प्रमुख का भतीजा रजत प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा थार से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य की भतीजी की शादी से वापस लौट रहे थे।

पुलिस के मुताबिक उस वक्त वह शराब के नशे में था और खुद ही महिंद्रा थार चला रहे थे। जैसे ही ओवर ब्रिज के नजदीक पहुंचा कि वहां सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक से थार टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एयरबैग खुल गए थे, जिससे उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए, लेकिन उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।

यह देखकर वहां कई लोग आ गए और उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके कुछ देर बाद ही सिपाही लवलेश यादव और दो अन्य सिपाही पहुंच गए। थार से धुआं निकल रहा था और उसमें आग लगने का खतरा था। इसके बावजूद भाजपा नेता का बेटा उसे स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था।

खतरा देखकर सिपाही ने उसे नीचे उतरने को कहा लेकिन भाजपा नेता के बेटे ने उसके साथ ही अभद्रता शुरू कर दी। सिपाही ने विरोध किया तो आरोपित रजत प्रताप सिंह ने उसको पीटने लगा, जिससे वहां सड़क पर काफी बखेड़ा खड़ा हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उनके वीडियो बना लिए और कुछ ही देर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए।

इसके देर बाद ही थाने से और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया और पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे रजत प्रताप सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोपित का लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी है। इंस्पेक्टर क्राइम उमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार भी कब्जे में ले ली गई है।