    थार से ट्रक को मारी टक्कर, रोकने पर भाजपा नेता के बेटे ने सिपाही को पीटा, शराब की बोतलें मिलीं

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    बदायूं में थार से ट्रक को टक्कर मारने के बाद रोकने पर भाजपा नेता के बेटे ने एक सिपाही के साथ मारपीट की। घटना के दौरान गाड़ी में शराब की बोतलें भी मिली ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में बुधवार रात एक हादसे के बाद भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे और ब्लाक प्रमुख के भतीजे को बचाना सिपाही को ही भारी पड़ गया। जिला उपाध्यक्ष के बेटे ने सिपाही पर हमला कर दिया। उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब यह देखकर लोग वहां एकत्र हुए और थाने से पुलिस बल पहुंचा, तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया।

    पुलिस ने भाजपा नेता के बेटे की थार को कब्जे में ले लिया है और सिपाही की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामला बुधवार रात करीब साढ़े 12 बजे का है। उस दौरान भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह का बेटा व उसावां ब्लाक प्रमुख का भतीजा रजत प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा थार से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य की भतीजी की शादी से वापस लौट रहे थे।

    पुलिस के मुताबिक उस वक्त वह शराब के नशे में था और खुद ही महिंद्रा थार चला रहे थे। जैसे ही ओवर ब्रिज के नजदीक पहुंचा कि वहां सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक से थार टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एयरबैग खुल गए थे, जिससे उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए, लेकिन उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।

    यह देखकर वहां कई लोग आ गए और उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके कुछ देर बाद ही सिपाही लवलेश यादव और दो अन्य सिपाही पहुंच गए। थार से धुआं निकल रहा था और उसमें आग लगने का खतरा था। इसके बावजूद भाजपा नेता का बेटा उसे स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था।

    खतरा देखकर सिपाही ने उसे नीचे उतरने को कहा लेकिन भाजपा नेता के बेटे ने उसके साथ ही अभद्रता शुरू कर दी। सिपाही ने विरोध किया तो आरोपित रजत प्रताप सिंह ने उसको पीटने लगा, जिससे वहां सड़क पर काफी बखेड़ा खड़ा हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उनके वीडियो बना लिए और कुछ ही देर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए।

    इसके देर बाद ही थाने से और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया और पूर्व जिला उपाध्यक्ष के बेटे रजत प्रताप सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोपित का लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी है। इंस्पेक्टर क्राइम उमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार भी कब्जे में ले ली गई है।  

    थार से शराब की बोतल और नमकीन के पाउच बरामद

    हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब थार की तलाशी ली तो उसके अंदर के हालात देखकर हैरान रह गई। उसमें नमकीन के खाली पाउस बिखरे पड़े थे और दो शराब की बोतल भी पड़ी थीं। पुलिस ने उन्हें भी बरामद कर लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने शराब की बोतल और नमकीन के पाउच के भी वीडियो बनाकर प्रसारित किए हैं।

     

    आगे जा रही कार के कारण हादसा हुआ था। हादसे के बाद एयर बैग खुलने से बेटा सीट में फंस गया था। इसी दौरान सिपाही वहां पहुंच गया जो शराब के नशे में था। उसने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। इसी की प्रतिक्रिया में बेटे ने ऐसा कदम उठाया।

    - राजीव कुमार सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा

     

    इसकी सूचना रात मिली थी। सिपाही तो हादसे की सूचना पर पहुंचा था लेकिन उसके साथ ही हाथापाई कर दी गई। यह बिल्कुल गलत है। हमने तत्काल ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाने से इसकी रिपोर्ट बनाकर एआरटीओ कार्यालय भेजी जाएगी। वहां से उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।

    - डा. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी


