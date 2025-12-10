Language
    PM-KUSUM Scheme: किसानों के लिए सोलर पंप बुकिंग का सुनहरा मौका, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

    By Mahendra Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पीएम-कुसुम योजनांतर्गत सोलर पंप की बुकिंग 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुली है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनि ...और पढ़ें

    साेलर पंप की सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद के समस्त किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम-कुसुम योजनांतर्गत सोलर पंप की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवंबर 2025 से खुला हुआ हैं, जो 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

    मनोज कुमार ने बताया, कि बुकिंग के लिए कृषकों का पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर होना अनिवार्य है, जिसके अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ पांच हजार रुपए टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर जनपदवार दो एचपी एवं तीन एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा।

    किसान अपनी आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं सोलर पंप

    मनोज कुमार ने बताया, कि कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एचपी एवं पांच एचपी के लिए छह इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी के लिए आठ इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।