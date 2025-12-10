PM-KUSUM Scheme: किसानों के लिए सोलर पंप बुकिंग का सुनहरा मौका, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, बदायूं। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद के समस्त किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम-कुसुम योजनांतर्गत सोलर पंप की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवंबर 2025 से खुला हुआ हैं, जो 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनोज कुमार ने बताया, कि बुकिंग के लिए कृषकों का पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर होना अनिवार्य है, जिसके अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ पांच हजार रुपए टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर जनपदवार दो एचपी एवं तीन एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा।