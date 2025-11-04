भाजपा पर हमलावर हुए शिवपाल सिंह यादव: बोले- 'विधायक कब्जा रहे जमीन, अगले सीएम का लिया नाम'

जागरण संवाददाता, बदायूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को बदायूं में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने समाजवादी व्यापार सभा के कार्यालय का उद्घाटन किया। सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष रचित गुप्ता के कार्यालय उद्घाटन के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए।

सपा के व्यापार सभा कार्यालय का किया शुभारंभ, बोले - 2027 में अखिलेश बनेंगे सीएम शिवपाल सिंह यादव ने कहा, कि बिल्सी से जो विधायक हैं, वह गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनका लेखपाल भाई भी यही कर रहा है। दातागंज में भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यहां से जो चुनाव लड़े थे वह चंदा एकत्र करने आए थे, जो चंदा लेकर चले गए। शिवपाल ने कहा कि सपा व्यापारी वर्ग का सम्मान करती है और उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।