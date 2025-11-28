संवाद सूत्र, बिल्सी। नगर के मुहल्ला नंबर चार स्थित गांधी पार्क से मंडी समिति को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा से परेशान नगरवासियों और किसानों को अब राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। दैनिक जागरण द्वारा मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद बिल्सी विधायक हरीश शाक्य और नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है।

लगभग 20 वर्ष पुराने इस मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन किसान, राहगीर और स्कूली बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। किसान अपना सामान लेकर मंडी आते समय कई बार फिसल जाते हैं, जिससे वे घायल होने के साथ-साथ उनका माल भी खराब हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही।

दैनिक जागरण की पहल के बाद मौके का निरीक्षण करते हुए बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि सड़क के निर्माण हेतु एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि शासन स्तर से स्वीकृति में देरी होती है तो नगर पालिका प्रशासन स्वयं इस सड़क का निर्माण कार्य कराएगा, ताकि किसानों और राहगीरों को शीघ्र राहत मिल सके।नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर ने बताया कि यह सड़क उनके पति के कार्यकाल में लगभग दो दशक पहले बनी थी और अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा, जिससे मंडी में आने वाले किसानों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों और जनता को सुविधा मिल सके। विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के इस आश्वासन से गल्ला व्यापारियों, किसानों और स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और दैनिक जागरण को धन्यवाद कहा। लोगों ने मांग की है कि दुर्घटनाओं को रोकने और आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर जल्द शुरू किया जाए।





जनप्रतिनिधियों की बात - शासन को इस सड़क का एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है जैसे ही पैसा मिलता है तुरंत इसका निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। अगर शासन द्वारा इसकी मंजूरी नहीं मिल पाती है तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसका निर्माण कार्य अवश्य कराया जाएगा, क्योंकि यह मार्ग मेरे संज्ञान में पहले से ही है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य होगा। दैनिक जागरण की यह पहल सराहनीय है। - हरीश शाक्य, बिलसी विधायक

- इस सड़क का प्रस्ताव शासन को जा चुका है धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। यह सड़क लगभग 20 साल पहले पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सागर के कार्यकाल में बनाई गई थी जल्द ही इस सड़क का निर्माण कराते हैं। - ज्ञान देवी सागर नगर पालिका अध्यक्ष बिल्सी