बदायुं में ई-रिक्शा से टकराकर पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

संवाद सहयोग, बिसौली (बदायुं)। गुरुवार सुबह बिसौली-दबतोरी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक ई-रिक्शा से टकराकर पेड़ से जा भिड़ा और इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके स्वजन ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और दोपहर को बाइक सवार युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के मुहल्ला बद्री प्रसाद कालोनी निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र मौर्य पुत्र गंगाराम मौर्य खेतीबाड़ी करता था। उसके स्वजन के अनुसार जितेंद्र गुरुवार सुबह करीब नौ बजे अपनी आलू की फसल में दवा लगाने खेत पर जा रहा था। उस दौरान वह हेलमेट नहीं लगाए था। उसकी बाइक बिसौली-दबतोरी मार्ग पर अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर के सामने पहुंची थी। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ई-रिक्शा की टक्कर लग गई और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

बताया जा रहा है कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे को देखकर राहगीरों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और उसके स्वजन को जानकारी दी, जिससे वह मौके पर पहुंच गए। बाद में कोतवाली पुलिस भी आ गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी।