    बदायुं में ई-रिक्शा से टकराकर पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    बिसौली-दबतोरी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक की ई-रिक्शा से टक्कर के बाद पेड़ से टकराने से मौत हो गई। मृतक जितेंद्र मौर्य थे, जो खेती करते थे। परिजनों ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिवार में पत्नी और एक बेटा है।

    संवाद सहयोग, बिसौली (बदायुं)। गुरुवार सुबह बिसौली-दबतोरी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक ई-रिक्शा से टकराकर पेड़ से जा भिड़ा और इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके स्वजन ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और दोपहर को बाइक सवार युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया।

    नगर के मुहल्ला बद्री प्रसाद कालोनी निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र मौर्य पुत्र गंगाराम मौर्य खेतीबाड़ी करता था। उसके स्वजन के अनुसार जितेंद्र गुरुवार सुबह करीब नौ बजे अपनी आलू की फसल में दवा लगाने खेत पर जा रहा था। उस दौरान वह हेलमेट नहीं लगाए था। उसकी बाइक बिसौली-दबतोरी मार्ग पर अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर के सामने पहुंची थी। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ई-रिक्शा की टक्कर लग गई और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

    बताया जा रहा है कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे को देखकर राहगीरों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और उसके स्वजन को जानकारी दी, जिससे वह मौके पर पहुंच गए। बाद में कोतवाली पुलिस भी आ गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी।

    स्वजन का कहना है कि ई-रिक्शा की टक्कर से यह हादसा हुआ है। उन्होंने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। दोपहर में पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम भी कर दिया। जितेंद्र का एक पांच साल का बेटा गोलू है। उसकी पत्नी निशा का बुरा हाल है।