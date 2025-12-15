Language
    प्रेमिका से बात करते-करते फंदे से लटक गया युवक, घरवालों ने देखा तो उड़ गए होश

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से बात करते हुए फांसी लगा ली। घरवालों ने उसे फंदे से लटका हुआ पाया तो उनके होश उड़ गए। घटना की जान ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सिलहरी। शहर के चंदोखर गौटिया इलाके में सोमवार दोपहर एक युवक ने अपनी प्रेमिका से बात करते-करते फंदे से लटककर जान दे दी। जब कुछ देर बाद स्वजन पहली मंजिल पर पहुंचे, तब उन्होंने युवक का शव फंदे से लटका देखा। उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बाद में उनकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और मामले की छानबीन करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चंदोखर गौटिया निवासी 22 वर्षीय विपिन पुत्र मुन्नालाल दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके स्वजन का कहना है कि वह करीब एक माह पहले ही घर आया था। उसके बाद वह लौटकर दिल्ली नहीं गया।

    स्वजन ने बताया कि उसका शहबाजपुर मुहल्ला निवासी एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह अक्सर उससे मोबाइल पर बात करता रहता था। वह सोमवार दोपहर भी उससे मोबाइल पर बात कर रहा था और बात करते-करते पहली मंजिल पर चला गया।

    परिवार वाले समझ रहे थे कि वह शायद मोबाइल पर बात करने के लिए छत पर गया है और शायद कुछ देर बाद नीचे उतरकर आ जाएगा लेकिन जब वह काफी देर बाद नीचे उतकर नहीं आया तो स्वजन छत पर पहुंचे। वहां कमरा अंदर से बंद था तो खिड़की से झांककर देखा तो उसका शव फंदे से लटका हुआ था। यह देखकर स्वजन के होश उड़ गए।

    उनकी चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग और मुहल्ले के तमाम लोग पहुंच गए। उन्होंने सूचना देकर पुलिस को बुला लिया और बाद में कमरे का दरवाजा तोड़कर उसका शव फंदे से उतारा गया। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम को भेज दिया है। स्वजन का कहना है कि वह शहबाजपुर निवासी एक लड़की से बात कर रहा था और उसी दौरान उसने फंदे से लटककर जान दे दी। स्वजन ने तहरीर देकर कार्रवाई कराने की बात कही है। शहीद भगत सिंह चौकी इंचार्ज घनश्याम सिंह ने बताया कि यह मामला आत्महत्या का है। इसमें तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।