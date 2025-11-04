बदायूं में युवती ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, घरवाले बोले- कुछ दिनों से थी मानसिक परेशान

संवाद सूत्र, उझानी। सोमवार रात नगर के अयोध्यागंज मुहल्ले में एक युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह स्वजन सोकर उठे तो उन्होंने युवती का शव फंदे से लटका देखा, जिससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। इसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और दोपहर के समय उसका पोस्टमार्टम भी करा दिया। स्वजन ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। उनका कहना है कि युवती पिछले कई दिन से मानसिक परेशानी से जूझ रही थी।

मामला नगर के अयोध्यागंज मुहल्ले का है। जब मंगलवार सुबह अब्दुल सलाम का परिवार सोकर उठा, तब उन्होंने उनकी 18 वर्षीय बेटी कुलसुम का शव घर के कमरे में ही फंदे से लटका देखा। उसे देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। इससे आसपास के तमाम लोग आ गए। उन्होंने मिलकर युवती के शव को फंदे से उतार लिया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की छानबीन की।

जानकारी लेने पर स्वजन ने बताया कि कुलसुम कई दिन से परेशान सी दिख रही थी। वह कुछ मानसिक परेशानी महसूस कर रही थी। शायद उसी वजह से फंदे से लटककर जान दे दी। छानबीन करने के बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।