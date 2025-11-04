Language
    बदायूं में युवती ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, घरवाले बोले- कुछ दिनों से थी मानसिक परेशान

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    बदायूं में एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    संवाद सूत्र, उझानी। सोमवार रात नगर के अयोध्यागंज मुहल्ले में एक युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह स्वजन सोकर उठे तो उन्होंने युवती का शव फंदे से लटका देखा, जिससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। इसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और दोपहर के समय उसका पोस्टमार्टम भी करा दिया। स्वजन ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। उनका कहना है कि युवती पिछले कई दिन से मानसिक परेशानी से जूझ रही थी।

    मामला नगर के अयोध्यागंज मुहल्ले का है। जब मंगलवार सुबह अब्दुल सलाम का परिवार सोकर उठा, तब उन्होंने उनकी 18 वर्षीय बेटी कुलसुम का शव घर के कमरे में ही फंदे से लटका देखा। उसे देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। इससे आसपास के तमाम लोग आ गए। उन्होंने मिलकर युवती के शव को फंदे से उतार लिया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की छानबीन की।

    जानकारी लेने पर स्वजन ने बताया कि कुलसुम कई दिन से परेशान सी दिख रही थी। वह कुछ मानसिक परेशानी महसूस कर रही थी। शायद उसी वजह से फंदे से लटककर जान दे दी। छानबीन करने के बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    दोपहर के समय उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। युवती ने मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या की है। इसमें स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है।