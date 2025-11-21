आधी रात कमरे में घुस गया जेठ, करने लगा ऐसी हरकत... चीखने-चिल्लाने लगी महिला

जागरण संवाददाता, बदायूं। एक महिला ने जेठ पर बदनीयती से दबोच कर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर पति व सास के साथ मिलकर उसके मारपीट की गई।

सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना है कि उसकी शादी गांव में ही एक व्यक्ति से हुई है। 19/20 नवंबर की रात उसकी ननद की सहसवान के एक मैरिज लान में शादी थी। रात में करीब दो बजे वह शादी से घर वापस लौट आई। उसका जेठ भी पीछे पीछे घर आ गया और बदनीयती से दबोच कर अश्लील हरकतें करने लगा।

महिला ने शोर मचाया तो पति और सास भी आ गए। पीड़ित ने सास और पति को आपबीती सुनाई तो उन लोगों ने उसे झूठा बताया। इसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने फोन करके अपने पिता को बुलाया।