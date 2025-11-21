Language
फोकस

Trending

    आधी रात कमरे में घुस गया जेठ, करने लगा ऐसी हरकत... चीखने-चिल्लाने लगी महिला

    By Ankit Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    बदायूं में एक महिला ने अपने जेठ पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो उसके पति और सास ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपने जेठ पर बदनीयती से दबोचने का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। एक महिला ने जेठ पर बदनीयती से दबोच कर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर पति व सास के साथ मिलकर उसके मारपीट की गई।

    सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना है कि उसकी शादी गांव में ही एक व्यक्ति से हुई है। 19/20 नवंबर की रात उसकी ननद की सहसवान के एक मैरिज लान में शादी थी। रात में करीब दो बजे वह शादी से घर वापस लौट आई। उसका जेठ भी पीछे पीछे घर आ गया और बदनीयती से दबोच कर अश्लील हरकतें करने लगा।

    महिला ने शोर मचाया तो पति और सास भी आ गए। पीड़ित ने सास और पति को आपबीती सुनाई तो उन लोगों ने उसे झूठा बताया। इसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने फोन करके अपने पिता को बुलाया।

    पिता के साथ कोतवाली पहुंची पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई कराए जाने की मांग की। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह का कहना था कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।