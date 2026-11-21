जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा स्नान पर्व-2026 के अवसर पर मेला ककोड़ा आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। श्रद्धालुओं को बदायूं रोडवेज बस स्टैंड से मेला स्थल पर स्थित अस्थायी बस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 50 विशेष रोडवेज बसों एवं शटल बसों का संचालन किया जाएगा।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज राजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि बदायूं रोडवेज बस स्टैंड से मेला ककोड़ा स्थित अस्थायी बस स्टेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इसके लिए प्रति यात्री एक तरफ का किराया 42 रुपये निर्धारित किया गया है।