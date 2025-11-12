Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Badaun Suicide Case: राहुल का ससुराल वाले दो साल से कर रहे थे उत्पीड़न, आत्महत्या के बाद गिड़गिड़ाने लगे

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:19 PM (IST)

    बदायूं में राहुल नामक एक युवक ने ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले उसे पिछले दो साल से प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम गठित कर दिल्ली रवाना हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जो ससुराल वाले राहुल का पिछले दो साल से उत्पीड़न कर रहे थे। वह उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर औंधे मुंह गिर गए और मंगलवार को लगातार स्वजन को कॉल करते रहे। उन्हें कार्रवाई न करने को मनाते रहे। हालांकि, स्वजन काफी परेशान थे और वह लगातार दो साल से उनका उत्पीड़न भी झेल रहे थे, लेकिन राहुल यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सोमवार रात आत्महत्या कर ली। अब पुलिस में उनकी तलाश में टीम गठित कर दी है। जल्दी ही उनकी तलाश में दबिश दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ब्राहमपुर निवासी राहुल ने सोमवार रात फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। वह करीब दो साल से अपने ससुराल वालों से परेशान था। उसकी तीन साल पहले सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला अकबराबाद निवासी दुर्गा दीक्षित से शादी हुई थी। वह कुछ दिन ससुराल में रही और फिर उसके बाद अपने मायके चली गई। बाद में दिल्ली जाकर रहने लगी और राहुल पर भी दिल्ली आने का दबाव बनाने लगी।

    आरोप है कि वह लगातार धमकी भी दे रही थी थी कि अगर अगर दिल्ली नहीं आए तो उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे। जब राहुल दिल्ली नहीं गया तो दुर्गा ने उसके खिलाफ तहरीर भी दे दी और तब से राहुल और ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोमवार रात फंदे से लटक कर जान दे दी।

    बताया जा रहा है कि जब स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद थे। तब राहुल के ससुराल वाले लगातार कॉल कर रहे थे और कोई कार्रवाई न करने को गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन यहां शिकायतें काफी थीं। राहुल के परिवार वाले भी काफी तंग आ चुके थे और राहुल तो इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मंगलवार उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी पत्नी दुर्गा, भाई छोटू, राजू और साली पूजा ललिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    सभी आरोपित इस समय दिल्ली में हैं। उनकी तलाश में कोतवाली पुलिस की ओर से एक टीम गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली भी जाएगी और सहसवान जाकर भी उन्हें तलाश करेगी।

     

    इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी यह पता मिला है कि आरोपित कालिका जी में रह रहे हैं लेकिन अभी ठोस पता नहीं मिला है। उनकी तलाश को टीम लगा दी गई है। एक टीम को दिल्ली भी भेजा जाएगा।- संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली