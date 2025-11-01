Language
    बदायूं पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: दारोगा और सिपाही लाइन हाजिर, कई पुलिसवालों का ट्रांसफर

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:25 AM (IST)

    बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने कई पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। मुजरिया में तैनात दारोगा रघुवीर सिंह और कोतवाली के सिपाही नितिन चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। अपराध निरीक्षकों और अन्य सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने कई थानेदारों को बदलने के बाद शुक्रवार रात फिर से कई पुलिसकर्मियों को इधर से उधर कर दिया। उन्होंने मुजरिया में तैनात दारोगा रघुवीर सिंह और कोतवाली में तैनात सिपाही नितिन चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके अपराध निरीक्षक कादरचौक सुरेंद्र पाल सिंह को मूसाझाग का अपराध निरीक्षक बनाया है।

    बाबूराम गौतम को उसहैत का अपराध निरीक्षक बनाया

     

    जरीफनगर के अपराध निरीक्षक बाबूराम गौतम को उसहैत का अपराध निरीक्षक बनाया है। उनके अलावा वजीरगंज कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार को फैजगंज बेहट, कुंवरगांव में तैनात दारोगा रामेश्वर सिंह को उघैती भेजा गया है।

    एसएसपी ने बिसौली से सिपाही अंकित यादव को मूसाझाग, सनी देव को कोतवाली, बलराम सिंह को कुंवरगांव से सिविल लाइंस, नेत्रपाल सिंह को दातागंज से इस्लामनगर और महिला सिपाही पूजा को जनशिकायत प्रकोष्ठ भेजा गया है।