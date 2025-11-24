SIR का विशेष अभियान दिवस कल, खुले रहेंगें मतदेय स्थल; इस दिन होगा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ की ओर से चार नवंबर 2025 से मतदेय स्थल से संबंधित सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण एवं मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्रित करने हेतु 25 नवंबर 2025 (मंगलवार) को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी है।

उन्होंने बताया कि जनपद बदायूँ के जिन विद्यालयों, इंटर कालेज, डिग्री कालेज व समस्त कार्यालय में मतदेय स्थल स्थापित है वह सभी 25 नवंबर 2025 को खुले रहेंगें। जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बीएलओ को इस विशेष अभियान की तिथि में अपने मतदेय स्थल से संबंधित मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण एवं गणना प्रपत्र एकत्रित करने का कार्य प्रातः नौ से सायं पांच बजे तक करना सुनिश्चित करेगें।

गणना प्रपत्र वितरण, गणना पत्र भरवाने एवं एकत्रित करने के कार्य में शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, आशा संगिनी, एएनएम एवं अन्य ग्रामस्तरीय कार्यकर्ता जो बीएलओ नहीं है, बीएलओ के इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। नौ दिसंबर को निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन होगा।