Badaun News: गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को सात साल की कैद, दस हजार रुपए का जुर्माना

जागरण संवाददाता, बदायूं। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 सौरभ सक्सेना ने सात साल की कैद समेत दस हजार रुपए जुर्माना डाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सत्यवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम चंदौरा, थाना बिनावर ने थाना बिनावर में इस आशय की तहरीर दी कि वह मजदूरी करने अलीगढ़ गया था उसका सगा भाई कालीचरन पुत्र बाबूराम घर पर ही रहकर अपनी खेतीबाड़ी संभाल रहा था।

कालीचरण के बच्चे पत्नी दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने गए थे। उसके गांव के महावीर पुत्र रामसहाय 24 नवंबर 2017 को समय करीब 11 बजे उसके घर में कालीचरन के पास आया और किसी बात पर झगड़ा कर बैठा। उसे समय गांव के किसवर पुत्र फुनदे खां, महेश पुत्र राम शंकर नाथूलाल हरदयाल आदि ने कालीचरन को बचाया।

महावीर के द्वारा की गई मारपीट से कालीचरन के शरीर में आई चोटों के कारण कुछ देर में कालीचरन की हालत बिगड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। न्यायालय में महावीर पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम चंदौरा थाना बिनावर पर कालीचरन की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।