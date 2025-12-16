संवाद सूत्र, दहगवां। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव पड़रिया में एक स्कूल वैन की टक्कर से मासूम बालिका की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उसी वैन से उसकी बड़ी बहन पढ़कर घर आई थी और उसे देखकर ही बालिका उसकी ओर भागी थी। तभी वह वैन की चपेट में आ गई। स्वजन उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। उन्होंने कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया।

हादसा मंगलवार दोपहर करीब 12 हुआ। गांव पड़रिया निवासी नरेश की बेटी माही नजदीक के एक निजी स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा है। स्वजन का कहना है कि वह दोपहर करीब 12 बजे वैन में सवार होकर स्कूल से पढ़कर आई थी। उसी दौरान उनकी चार वर्षीय बेटी सृष्टि घर के बाहर खेल रही थी। जैसे ही उसने देखा कि अपनी बहन की स्कूल वैन देखी कि वह उसकी ओर भागी कि तभी वह वैन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद चालक वैन को छोड़कर वहां से फरार हो गया। हादसे के बाद वहां तमाम लोगों की भीड़ लग गई।