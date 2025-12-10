बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में 132 करोड़ रुपये से बिछेगा सड़कों का जाल, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में 132 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिल्सी। बिल्सी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में लंबे समय से खराब सड़कों, कीचड़ और जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल बना रखा था। हरगनपुर, पीतम नगर, पीतम नगला, खिरकवारी मानपुर पुख्ता, जरीफपुर गढ़िया, बसंत नगर मुजरिया, बुटला, छतुईया, नैथुआ, जिनौरा, कोठी नगला, कुढ़ा नरसिंहपुर और सुकटिया सहित कई ग्रामों में सड़कों की जर्जर हालत के चलते लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
इन समस्याओं को देखते हुए बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने लोक निर्माण विभाग में नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे, जिन्हें स्वीकृति मिल गई है। कई स्थानों पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुके थे। ऐसे क्षेत्रों, विशेषकर खिरकवारी मानपुर पुख्ता, तोफी नगला, तिलिया खाता और हरसिंहपुर में लघु सेतुओं के निर्माण की भी मंजूरी विधायक द्वारा कराई गई है।
इसके अलावा कछला से हुसैनपुर, बक्सर खालसा तक तथा बिल्सी से इस्लामनगर तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी स्वीकृत हुआ है। कुल मिलाकर 55.045 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और लघु सेतुओं के नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण के लिए 132.87 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में आवागमन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधाओं के लिए उनके प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे और किसी भी नागरिक को रास्तों की समस्या से जूझने नहीं दिया जाएगा। - हरीश शाक्य, बिल्सी विधायक
