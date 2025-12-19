UP Roadways: कोहरे में लिमिट स्पीड पर चलेंगी रोडवेज बसें, दौड़ाईं तो ड्राइवर पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बदायूं। बदायूं ज‍िला सड़क हादसों का जोन बन गया है और इस समय कोहरे का भी खूब असर है। इसको देखते हुए परिवहन निगम के अधिकारियों ने चालक परिचालकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह स्पीड लिमिट में ही बसों को चलाएंगे। अगर इस मौसम में बसें दौड़ाईं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी तय है।

इस समय सबसे जरूरी यात्रियों की सुरक्षा है और उन्हें सुरक्षित पहुंचाना परिवहन निगम का कर्तव्य है। इससे सभी चालक परिचालकों को ध्यान रखने को कहा गया है। पिछले पांच दिन से लगातार मौसम खराब है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कक्षा आठ तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। पूरे कामकाज पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। इससे परिवहन निगम के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने ज्यादा कोहरा को देखते हुए चालक-परिचालकों को सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों ने कहा है कि इस समय भयंकर कोहरा पड़ रहा है। यहां तक की दिन में भी कोहरा छाया दिखाई देता है। रात को और ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है। ऐसे में सफर करना काफी मुश्किल है। खासकर चालकों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से उन्हें सड़क दिखाई नहीं देती। इससे बसों को सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है। अब तो शासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर वाहनों को दौड़ाया तो उनका चालान होना भी तय है।

अधिकारियों ने कहा है कि चालक परिचालक रोडवेज बसों को स्पीड लिमिट के अनुसार ही चलाएंगे। अगर ज्यादा कोहरा दिखाई दे तो बसों को नहीं दौड़ाएंगे। अगर कोहरे की वजह से समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बसों को दौड़ाया चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।