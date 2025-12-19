कोहरे को मात देने की तैयारी: बदायूं में एडीएम प्रशासन का एक्शन प्लान, सड़कों पर दिखेगा बदलाव

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर पुलिस-प्रशासनिक और परिवहन विभाग अधिकारी काफी गंभीर हो गए हैं। गुरुवार को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर सड़क हादसे रुकने चाहिए। इसके लिए जो सुधार कराए जा सकते हैं, तत्काल प्रभाव से वहां सुधार कराएं। जिन ब्लैक स्पाट पर मरम्मत कराने के लिए बजट जारी हो चुका है।

वहां भी तत्काल प्रभाव से काम शुरू करा दिया जाए। रिफ्लेक्टर लगाने और चेकिंग अभियान बंद नहीं होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान करें। इस समय कोहरे का इसर काफी है, जिससे यह ध्यान रहे कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं होगा। तुरंत उसे सड़क से हटवाया जाए, जिससे कोई हादसा न होने पाए।

गुरुवार दोपहर कलक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक, परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बुलाए गए। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि इस समय कोहरे का असर काफी ज्यादा है और इसके प्रभाव से लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। लोगों की जान भी जा रही है।

सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि तत्काल प्रभाव से सड़क हादसे रोकने का काम करें। जहां भी जो भी संभव हो सके, वहां तत्काल प्रभाव से सुधार कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जिले में चार प्रमुख मार्ग हैं, जिनमें बदायूं-बिसौली, बदायूं-बिल्सी-इस्लामनगर, बदायूं-सहसवान-बुलंदशहर और बदायूं-बरेली-आगरा मार्ग पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं।

इन मार्गों पर जो भी ब्लैक स्पाट हैं। वहां तत्काल सुधार कराया जाए। जहां भी रिफ्लेक्टर लगाने की जरूरत है, वहां रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, थर्मल प्लास्टिक कराई जाए, सफेद पट्टी और जक्शन आदि पर मरम्मत कराई जाए, जिससे सड़क हादसे होने से बचाए जा सकें। अधिकारियों ने बताया कि बदायूं-बिसौली मार्ग ज्यादा चौड़ा नहीं हैं।

इससे यहां सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछली बार इसके चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था लेकिन शासन की ओर से निरस्त कर दिया गया, जिस पर एडीएम प्रशासन ने बताया कि जिले में सड़क हादसों को लेकर सेव लाइफ फाउंडेशन संस्था काम कर रही है और हमें उसी के अनुसार कार्य करना है।

अब जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं, उसमें सेव लाइफ फाउंडेशन का जिक्र जरूर किया जाए, जिससे कोई भी प्रस्ताव निरस्त न हो और तत्काल प्रभाव से वहां पर सुधार कराए जा सकें। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि बिसौली मार्ग पर पांच और बदायूं-मुजरिया-बुलंदशहर मार्ग पर पांच ब्लैक स्पाट स्थित हैं, वहां सुधार कराने को बजट भी स्वीकृत हो गया है। इसको लेकर एडीएम ने कहा कि वहां भी जल्द से जल्द सुधार करा दिया जाए।

जो प्राथमिक रूप से हो सके, उसमें देर नहीं लगाई जाए। सड़क सुरक्षा समिति भी जीरो फैकल्टी डिस्ट्रिक के तहत काम कर रही है और इसी के तहत लगातार कार्य होगा। इस बैठक में एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी, सीओ यातायात कर्मवीर सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन अबंरीश कुमार, एसीएमओ मोहन झा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

तत्काल प्रभाव से बनाई जाए सड़कों पर सफेद पट्टी इस बैठक में दैनिक जागरण की खबर का भी असर देखने को मिला। दैनिक जागरण ने गुरुवार के ही संस्करण में प्रकाशित किया है कि अधिकतर मार्गों पर सफेद पट्टी गायब हो चुकी है जबकि इस कोहरे में सबसे ज्यादा सफेद पट्टी की जरूरत होती है। इस पर एडीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी तत्काल प्रभाव से दो-एक दिन में ही सड़कों पर सफेद पट्टी बनवाना शुरू कर दे, जिन मार्गों पर सफेद पट्टियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं और जहां सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। वहां पहले सफेद पट्टियां बनवाई जाएं।