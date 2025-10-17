Language
    बदायूं में खड़ी पिकअप से टकराई तेज रफ्तार बाइक, मामा-भांजे की दर्दनाक मौत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:44 PM (IST)

    बरेली-मथुरा हाईवे पर कछला के पास एक दर्दनाक हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई। उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों की जेब से शराब भी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

    संवाद सूत्र, कछला। बरेली-मथुरा हाईवे पर शुक्रवार देर शाम घटघटवासी आश्रम के सामने सड़क किनारे खड़ी पिकअप से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसमें मामा-भांजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामा-भांजे के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है।

    उझानी कोतवाली क्षेत्र गांव मुरावन नगला निवासी 19 वर्षीय किशन पाल पुत्र धर्मपाल, उसके गांव का 21 वर्षीय केशव पुत्र सुरेश और किशन का मामा बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव सिरसौल निवासी 35 वर्षीय सूरज पुत्र मैकूलाल शुक्रवार देर शाम एक बाइक पर सवार होकर उझानी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत कछला में घटघटवासी आश्रम के सामने सड़क किनारे एक पिकअप खड़ी थी।

    वह पंक्चर हो गई थी और उसका चालक उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक पीछे से पिकअप से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि उनकी बाइक के परखचे उड़ गए। उनमें कोई भी हेलमेट नहीं लगाए था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर कछला चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तत्काल तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी भेज दिया, जहां डाक्टर ने किशन पाल और उसके मामा सूरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि केशव को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

    बताया जा रहा है कि उनकी जेब से शराब के दो पौआ और जलजीरा की बोतल बरामद हुई है। सूचना पर उनके स्वजन भी रोते बिलखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। बाद में उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि बाइक पीछे से पिकअप से टकराई है, जिसमें दो युवकों की मृत्यु हुई है। एक घायल है। उसका मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा है।