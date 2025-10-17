बदायूं में खड़ी पिकअप से टकराई तेज रफ्तार बाइक, मामा-भांजे की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, कछला। बरेली-मथुरा हाईवे पर शुक्रवार देर शाम घटघटवासी आश्रम के सामने सड़क किनारे खड़ी पिकअप से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसमें मामा-भांजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामा-भांजे के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उझानी कोतवाली क्षेत्र गांव मुरावन नगला निवासी 19 वर्षीय किशन पाल पुत्र धर्मपाल, उसके गांव का 21 वर्षीय केशव पुत्र सुरेश और किशन का मामा बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव सिरसौल निवासी 35 वर्षीय सूरज पुत्र मैकूलाल शुक्रवार देर शाम एक बाइक पर सवार होकर उझानी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत कछला में घटघटवासी आश्रम के सामने सड़क किनारे एक पिकअप खड़ी थी।

वह पंक्चर हो गई थी और उसका चालक उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक पीछे से पिकअप से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि उनकी बाइक के परखचे उड़ गए। उनमें कोई भी हेलमेट नहीं लगाए था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर कछला चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तत्काल तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी भेज दिया, जहां डाक्टर ने किशन पाल और उसके मामा सूरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि केशव को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।