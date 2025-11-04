Language
    ककोड़ा मेला: बदायूं में यातायात व्यवस्था के लिए रूट डायवर्जन, 6 तक बदला रहेगा ट्रैफिक

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    बदायूं के ककोड़ा मेले में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था 4 नवंबर से 6 नवंबर तक रहेगी। बदायूं से गंजडुंडवारा और मैनपुरी की ओर जाने वाले वाहन उझानी-कासगंज के रास्ते जाएंगे, जबकि मैनपुरी से आने वाले वाहन सहावर-कासगंज मार्ग का उपयोग करेंगे। मेला ककोड़ा में आने वाले वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मेला ककोड़ा में जाम की समस्या न हो इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रयासरत हैं। लेकिन मेला के शुभारंभ और स्नान के दिन भीड़ अधिक आने के चलते जाम लगना स्वाभाविक है। इसके चलते ककोड़ा मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। जो कि चार नवंबर की शाम से छह नवंबर की रात आठ बजे तक लागू रहेगा।

    इन रास्तों से निकलेंगे वाहन

     

    एसपी सिटी विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि रूट डायवर्जन में बदायूं की ओर से कादरचौक होकर गंजडुंडवारा, अलीगंज, मैनपुरी की ओर जाने वाले हल्के व भारी वाहन बदायूं से उझानी, कासगंज होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी तरह से मैनपुरी, गंजडुंडवारा की ओर से बदायूं की ओर आने वाले हल्के व भारी वाहन गंजडुंडवारा से सहावर, कासगंज, उझानी होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। हालांकि इसमें मेला में आने जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मेला में आने वाली बसें, ट्रैक्टर दोनों ओर से आ जा सकेंगे।