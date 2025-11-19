बदायूं में 3 शिकारी गिरफ्तार, नीलकंठ सहित 15 पक्षियों के शव बरामद; पशु प्रेमी की सूचना पर कार्रवाई
बदायूं पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 पक्षियों के शव बरामद हुए हैं, जिनके पंख नोंच दिए गए थे। एक महिला शिकारी भागने में सफल रही। पुलिस ने पशु प्रेमी की सूचना पर कार्रवाई की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। बुधवार सुबह शहर के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस ने तीन शिकारियों को दबोच लिया। उनके पास से 15 पक्षियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पंख नोच दिए गए थे। बताया जा रहा है इसमें एक महिला फरार हो गई।
बदायूं पुलिस ने तीन शिकारी दबोचे, 15 पक्षियों के शव बरामद
पशु प्रेमी दीपेश दीवाकर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुधवार सुबह तीन तस्करों को दबोच लिया। वह बगुला, नीलकंठ और अन्य पक्षियों को मारकर लाए थे। उनके साथ एक महिला तस्कर भी मौजूद थी लेकिन पुलिस को देखकर वह फरार होने में कामयाब रही।
ये पकड़े गए तस्कर
पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम गाजियाबाद निवासी विकास पुत्र चंद्रपाल, गौतमबुद्धनगर निवासी गौतम पुत्र कालू और हापुड़ निवासी अम्मू पुत्र कृपाल बताए। उनके साथ मौजूद गाजियाबाद निवासी छमिया की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
