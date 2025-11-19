बदायूं में 3 शिकारी गिरफ्तार, नीलकंठ सहित 15 पक्षियों के शव बरामद; पशु प्रेमी की सूचना पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बदायूं। बुधवार सुबह शहर के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस ने तीन शिकारियों को दबोच लिया। उनके पास से 15 पक्षियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पंख नोच दिए गए थे। बताया जा रहा है इसमें एक महिला फरार हो गई।

बदायूं पुलिस ने तीन शिकारी दबोचे, 15 पक्षियों के शव बरामद

पशु प्रेमी दीपेश दीवाकर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुधवार सुबह तीन तस्करों को दबोच लिया। वह बगुला, नीलकंठ और अन्य पक्षियों को मारकर लाए थे। उनके साथ एक महिला तस्कर भी मौजूद थी लेकिन पुलिस को देखकर वह फरार होने में कामयाब रही।