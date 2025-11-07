बदायूं: पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर धरा गया

Language
    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    कुंवरगांव थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही बैल की हत्या करने वाले पशु तस्कर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि उसने कबूल भी किया है कि उसी ने खासपुर गांव से बैल चोरी किया था और जंगल में जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपित तस्कर पर 25 हजार का इनाम था।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। कुंवरगांव थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही बैल की हत्या करने वाले पशु तस्कर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि उसने कबूल भी किया है कि उसी ने खासपुर गांव से बैल चोरी किया था और जंगल में जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपित तस्कर पर 25 हजार का इनाम था। उसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    बुधवार रात को कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव खासपुर से मुनेंद्र का बैल चोरी हो गया था। तस्कर उसे जंगल में ले गए थे और उसकी हत्या करके मांस भर ले गए। इसकी सूचना पर पुलिस व अधिकारियों में खलबली मच गई थी और फिर इसकी छानबीन शुरू कर दी थी।

    पुलिस का दावा है कि तब से लगातार तस्करों को तलाश किया जा रहा था। गुरुवार रात कुंवरगांव एसओ राजेश कौशिक अपनी टीम के साथ हुसैनपुर और खासपुर गांव के नजदीक ही गश्त कर रहे थे। तभी अचानक एक युवक आता दिखा दिया। वह पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ।

    मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस ने उसे घेरने का प्रयास किया लेकिन उसने पुलिस के ऊपर ही गोली चला दी, जिससे पुलिस बाल-बाल बच गई और इधर से भी गोली चलानी पड़ी। इससे उसको पैर में गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने नाम ग्राम दुगरैया निवासी सरताज पुत्र खुर्शीद बताया। उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम था। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 160 रुपये और गोकुशी करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं।

    मुठभेड़ के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ और दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ गोकुशी समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं।

     

    बुधवार रात कुंवरगांव थाना क्षेत्र में एक बैल चोरी करके उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इसकी छानबीन में लगी थी। रात गश्त के दौरान एक तस्कर पकड़ा गया। उसको पैर में गोली लगी है। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया।- रजनीश कुमार उपाध्याय, सीओ सिटी

     

    गोकुशी करने को गोवंशीय पशु को जंगल में बांध गए तस्कर

     

    बदायूं: अभी कुंवरगांव का मामला शांत नहीं हुआ था कि तस्करों ने बिसौली कोतवाली क्षेत्र में गोकुशी करने का प्रसास किया। पशु मित्रों को एक गोवंशीय पशु भटपुरा के जंगल में क्रूरता पूर्वक बंधा मिला। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात कुछ ग्रामीण भटपुरा गांव के नजदीक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक गाेवंशीय पशु जंगल में बंधा देखा। तब उन्होंने पशु मित्र विभोर शर्मा को सूचना दी।

    इसके बाद कई लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पशु को बंधनमुक्त किया। उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी है और लगातार बढ़ रहे गोकुशी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है। पशु मित्र विकेंद्र शर्मा ने बताया कि बिसौली में एक पशु बंधा मिला है। गनीमत रही कि लोग मौके पर पहुंच गए और उसे छुड़ा लिया गया नहीं तो सुबह गोकुशी की सूचना मिलती।