    दबंगों ने शराब पीने के लिए युवक से मांगे पैसे, मना करने पर की ये गंदी हरकत

    By Ankit Gupta Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में दबंगों ने एक युवक से शराब के लिए पैसे मांगे और मना करने पर मारपीट की। पीड़ित अंकित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    काजीखेड़ा में दबंगों ने युवक से मांगे पैसे। जागरण

    संवाद सूत्र, मूसाझाग । थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव काजीखेड़ा में एक युवक के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। गांव निवासी अंकित पुत्र सतीश चंद्र ने बताया कि वह 19 सितंबर को अपनी मां के साथ ग्राम सैजनी से काजीखेड़ा लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे।

    पीड़ित अंकित ने पुलिस को दी तहरीर दी है। जिसमें उसने बताया कि गांव के ही मुनेन्द्र और अवनेश पुत्रगण कृपाल, गोविन्द और वन्टी पुत्रगण अजयपाल ने उसे रास्ते में रोका। पहले उन्होंने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन अंकित के मना करने पर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी।

    आवाज सुनकर दौड़े ग्राणीण

    जब अंकित ने इसका विरोध किया और गाली देने से इंकार किया, तो सभी दबंग युवक एकजुट होकर उसके साथ मारपीट करने लगे। घटना की आवाज सुनकर गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आते देख आरोपित युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित अंकित तत्काल थाना मूसाझाग पहुंचकर घटना की लिखित सूचना दी और आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

    थाना मूसाझाग पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही पकड़कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

    ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपित युवक तुरंत गिरफ्तार किए जाएं और पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की जाए। घटना ने पूरे इलाके में डर और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो वे स्वयं सतर्कता बरतेंगे और सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे।