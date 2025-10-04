ओवरटेक को लेकर हुआ झगड़ा, गुस्से में महिला को पीट-पीटकर मार डाला

बदायूं के मन्नू नगर गांव में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओवरटेक को लेकर हुए विवाद में महिला और उसके बेटे ने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी जिसके बाद यह घटना हुई।

संवाद सूत्र, आसफपुर । शुक्रवार रात मन्नु नगर गांव में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों मृत्यु हो गई। उसके स्वजन का आरोप है कि गांव के चार लोगों ने उसकी पीट- पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शनिवार दोपहर उसका पोस्टमार्टम भी करा दिया गया, जिसमें मृत्यु की वजह हार्टअटैक बताई गई है।

फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव मन्नु नगर निवासी सुनील ने बताया कि शुक्रवार रात उसके ताऊ का बेटा आदित्य यादव चंदौसी से लौट रहा था। गांव के रास्ते में ओवरटेक को लेकर उसका आरोपित अभय यादव, पूरन सिंह, अतुल यादव और जीतू यादव से झगड़ा हो गया।

आरोपितों पर मार-पीट करने का आरोप चारों आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर दी। यह देखकर सुनील और उसकी 50 वर्षीय मां नन्ही देवी पत्नी दौलत सिंह पहुंच गए। उन्होंने आदित्य यादव को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसमें नन्हीं देवी को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुनील की तहरीर पर चारों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली।