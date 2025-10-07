जबरन शादी करना चाहता था पड़ोसी, परेशान होकर युवती ने की आत्महत्या, मामला दर्ज

Language
    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:54 AM (IST)

    बदायूं के दातागंज इलाके के एक गाँव में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उसके चाचा ने पड़ोसियों पर जबरन शादी का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। युवती के परिवार ने पहले डर के कारण शिकायत नहीं की थी लेकिन बाद में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जबरन शादी करना चाहता था पड़ोसी, परेशान होकर युवती ने की थी आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा में जिस युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उसके चाचा ने पड़ोस के तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    चाचा का कहना है कि पड़ोसी युवक उससे जबरन शादी करना चाहता था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उस दौरान स्वजन ने तहरीर नहीं दी थी लेकिन अब उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है और उसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा में 28 सितंबर को करीब 20 वर्षीय गुड्डी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसका शव घर के आंगन में पड़ा मिला था।

    इससे लोग उसके साथ कुछ अनहोनी भी आशंका जाता रहे थे और यह भी अनुमान लगा रहे थे कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है लेकिन जब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई। इससे माना गया कि युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या की थी।

    दरअसल, गुड्डी के माता-पिता नहीं थे। वह अपने चाचा ब्रजराम के साथ रहती थी। उस वक्त चाचा कार्रवाई कराने से डर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि पड़ोस का चरण सिंह जबरन उससे शादी करना चाहता था जबकि उन्होंने गुड्डी का रिश्ता फरीदपुर थाना क्षेत्र में तय कर दिया था।

    इसको लेकर चरण सिंह, उसका भाई सुनील, पिता प्रताप जबरन उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। उसको परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर गुड्डी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बृजराम की तहरीर पर तीनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और तीनों की तलाश शुरू कर दी है।

    गांव का चरण सिंह युवती को परेशान कर रहा था। वह उससे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन वह शादी करने के विरोध में थी। इससे उसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें मुख्य आरोपित समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनकी तलाश में टीम लगा दी गई है।

    -गौरव बिश्नोई, इंस्पेक्टर दातागंज