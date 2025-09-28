कछला गंगा घाट में नहाने आए राजस्थान के चार लोग बहे, महिला की तलाश में जुटे गोताखोर

रविवार को कछला गंगा घाट पर राजस्थान से आए चार लोग स्नान करते समय तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों ने तीन को बचा लिया लेकिन एक महिला लापता है। पुलिस और गोताखोर महिला की तलाश कर रहे हैं। ज्यादा गहराई में जाने के कारण यह हादसा हुआ जिससे परिवार में शोक का माहौल है।

संवाद सूत्र, कछला । रविवार को भागीरथी कछला गंगा घाट पर स्नान करने आए राजस्थान के चार लोग तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों ने तीन लोगों को सकुशल बचा लिया लेकिन एक महिला का पता नहीं चला। उसकी तलाश में गोताखोर लगा दिए गए हैं। वह रविवार दोपहर बाद तक उसको तलाश करते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उझानी कोतवाली पुलिस भी महिला को तलाश करा रही है। राजस्थान प्रांत में अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोतली निवासी 28 वर्षीय गोकुलराम मीणा, 32 वर्षीय प्रेमचंद मीणा, 35 वर्षीय ललिता पत्नी किशोरीराम और 40 वर्षीय मंगल देवी पत्नी किशोरी राम मीणा अपने निजी वाहन से रविवार सुबह करीब 10 बजे गंगा स्नान करने आए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी गंगा घाट पर लगा दी थी और चारों लोग गंगा स्नान करने में लग गए।

लोगों ने मचाया शोर वह स्नान करते-करते ज्यादा गहराई में पहुंच गए, जिससे चारों लोग तेज बहाव में बह गए। यह देखकर गंगा किनारे मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया, जिससे वहां कई गोताखोर आ गए और उन्होंने चारों लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कड़ी मशक्कत कर गोकुलराम, प्रेमचंद और ललिता को बचा लिया लेकिन तब तक मंगलदेवी ज्यादा गहराई में चली गई और पानी में बह गईं। काफी खोजबीन के बावजूद उनका पता नहीं चला।

इसकी सूचना पर कछला चौकी इंचार्ज पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी कई नाविक और गोतोखोरों को लगाया। रविवार देर शाम तक महिला को तलाश किया जाता रहा लेकिन उसका पता नहीं चला। इससे उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं।

ज्यादा गहराई में जाने से हुआ हादसा कछला गंगा में पिछले कुछ माह में कई हादसे हो चुके हैं और यह हादसे ज्यादा गहराई में जाने से हुए हैं। यहां अक्सर नए लोग आते हैं। उन्हें गंगा की गहराई का पता नहीं होता, इससे अक्सर हादसे होते रहते हैं जबकि यहां ज्यादा गहराई में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है।