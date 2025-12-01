Badaun News: पुलिस मुठभेड़ में 50-50 हजार के इनामी दो पशु तस्कर गिरफ्तार, दोनों को पैर में लगीं गोलियां

- रविवार रात डीपी महा विद्यालय के पीछे हुई पुलिस की मुठभेड़संवाद सहयोगी, सहसवान। रविवार रात पुलिस की डीपी महाविद्यालय के पीछे 50-50 हजार के इनामी दो पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें दोनों तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए और लड़खडाते हुए जमीन पर गिर गए। तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से दो तमंचे और मांस काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। बाद में उनका सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया गया। दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तस्करों जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली पुलिस रविवार रात क्षेत्र में गश्त कर रही थी। देर रात पुलिस को अचानक सूचना मिली कि डीपी महाविद्यालय के पीछे खंदक गांव के नजदीक जंगल में कुछ तस्कर अपनी योजना बना रहे हैं। यहां पहले भी गोवंशीय पशुओं की हत्या कर दी गई थी। इससे पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई और तत्काल ही मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंच गई।

यहां तस्करों की घेराबंदी की, तो उन्होंने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इसमें दोनों तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए और भागते समय लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

पूछताछ में उन्होंने अपने नाम कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव दुगरैइया निवासी खुर्शीद उर्फ कय्यूम पुत्र अय्यूब अली और दूसरे ने साजिद उर्फ बोना पुत्र खुर्शीद बताया। पुलिस के मुताबिक खुर्शीद को दाहिने पैर में और साजिद उर्फ बोना को दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। उनके पास से एक-एक तमंचा, कारतूस व मांस काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इसमें एक सिपाही भी घायल हो गया।

बाद में उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उनका प्राथमिक उपचार कराया गया और फिर पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक दोनों तस्करों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था और वह लगातार क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सिविल लाइंस क्षेत्र में भी एक घटना को अंजाम दिया था। उनके पकड़े जाने से पुलिस को काफी राहत मिली है।

खुर्शीद पर सात और साजिद पर तीन मुकदमे दर्ज रविवार रात मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए खुर्शीद पर सात मुकदमे दर्ज है, जिनमें छह मुकदमे कुंवरगांव थाने में और एक मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज है इसके अलावा साजिद पर दो मुकदमे कुंवरगांव और एक मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज है। दोनों बड़े तस्कर हैं।