Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैसों को लेकर की दूधिया की हत्या, पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:15 PM (IST)

    बदायूं के दातागंज इलाके में दूध के पैसे के विवाद में एक दूध विक्रेता पर जानलेवा हमला हुआ। सक्षम माहेश्वरी और उसके दोस्त माधव मित्तल ने दूध विक्रेता के घर में घुसकर तमंचे से हमला करने की कोशिश की जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दूधिया की हत्या करने पहुंचे दो लोग गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । शनिवार देर शाम दूधिया की हत्या करने पहुंचे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। रविवार दोपहर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटौली निवासी अनिल कुमार पर शनिवार देर शाम जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। अनिल कुमार का कहना था कि वह दूध का कारोबार करते हैं। वह दूध खरीद कर वजीरगंज और आंवला इलाके में बिक्री करते हैं। एक माह पहले उझानी कस्बा निवासी सक्षम महेश्वरी से दूध के रुपयों को लेकर कहासुनी हो गई थी।

    कई बार किया घेरने का प्रयास

    इसी बात को लेकर सक्षम माहेश्वरी ने कई बार उन्हें घेरने का प्रयास किया था, जिससे उन्होंने उझानी इलाके में जाना छोड़ दिया था। शनिवार देर शाम जब वह दूध बेचकर घर लौट रहे थे। तभी भटौली गांव के नजदीक उन्हें घेरने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुके तो आरोपित सक्षम महेश्वरी अपने दोस्त उझानी कस्बे के मुहल्ला नारायणगंज निवासी माधव मित्तल के साथ तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए और उनके साथ गाली गलौज की।

    जान से मारने का प्रयास किया। तभी लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास से तमंचा बरामद हुआ था। बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। रविवार दोपहर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई ने बताया कि आरोपितों को मौके से पकड़ा गया था। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है।