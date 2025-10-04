Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की को लेकर हुए झगड़े में दोस्त को मारी गोली, फायरिंग के तीनों आरोपित गिरफ्तार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    बदायूं के दातागंज में गल्ला व्यापारी के बेटे सूर्यांश गुप्ता को गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों और सूर्यांश के बीच एक लड़की को लेकर विवाद था जिसके चलते उन्होंने सूर्यांश को गोली मार दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दोस्तों ने मारी थी व्यापारी के बेटो को गोली। जागरण

    संवाद सहयोगी, दातागंज । नगर में बदायूं रोड पर गल्ला व्यापारी के बेटे को गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपित नाबालिक है और आपस में गहरे दोस्त भी हैं। तीनों आरोपितों काे बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। मामला एक लड़की से जुड़ा बताया दजा रहा है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार रात बदायूं रोड पर एक बाग में गल्ला व्यापारी सुनील गुप्ता के बेटे सूर्यांश गुप्ता उर्फ कुनाल गुप्ता को गोली मार दी गई थी, जो उसको जांघ के ऊपर जा लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके भाई आकाश गुप्ता का कहना है कि उसके मुहल्ले के तीन लड़के सूर्यांश गुप्ता उर्फ कुनाल गुप्ता को बुलाकर ले गए थे।

    बाद में सूर्यांश की काल आई कि उसके साथियों ने उसे गोली मार दी है, जो उसको जांघ के ऊपर लगी है। वह घायल अवस्था में बाग में पड़ा है और सभी आरोपित मौके से फरार हो चुके हैं। इसकी सूचना पर पहुंचे स्वजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    छानबीन कर रही थी पुलिस

    इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बाद में पुलिस के पास आई तहरीर के अनुसार तीनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा है कि तीनों ही आरोपित नाबालिक है और सभी आपस में गहरे दोस्त हैं। सूर्यांश गुप्ता भी उनका दोस्त है। वह हर समय एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनके बीच एक लड़की को लेकर विवाद हो गया था।

    इसी बात को लेकर आरोपित सूर्यांश को बदायूं रोड पर भाग मिले गए और वहां उसकी गोली मार दी गई। फिलहाल 17 वर्षीय सूर्यांश का उपचार चल रहा है। प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार दोपहर उन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह बरेली भेज दिया गया।

    इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और तीनों ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपित नाबालिक हैं और आपस में गहरे दोस्त भी हैं। उनके बीच एक लड़की को लेकर विवाद था। इसी बात को लेकर गोली मारी। इसमें तीनों आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। - गौरव बिश्नोई, इंस्पेक्टर दातागंज