सिरतौल के घर से चुराए थे डेढ़ लाख और सोने-चांदी के जेवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बदायूं के सिरतौल गाँव में एक घर में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है जबकि उसका साथी फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंची। पकड़े गए चोर का नाम नरेश है और उसका साथी गिरीश फरार है।

थाना क्षेत्र के गांव सिरतौल निवासी मोर सिंह के घर में 25 अगस्त की रात चोरी हो गई थी। चोर उनके घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने चांदी के जेवर चोरी करके ले गए थे। अगले दिन उन्होंने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरों की तलाश में आसपास के घरों में और सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, जिसके आधार पर चोरों का पता चला।

दूसरा चोर मौके से फरार बिसौली मार्ग पर गिरधरपुर जाने वाले रास्ते से पुलिस ने एक चोर को दबोच लिया जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए चोर ने अपना नाम बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी नरेश उर्फ मझले पुत्र पोशाकी बताया और फरार साथी का नाम बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी गिरीश उर्फ भगत जी पुत्र भिकारी बताया।