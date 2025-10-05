Language
    सिरतौल के घर से चुराए थे डेढ़ लाख और सोने-चांदी के जेवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    बदायूं के सिरतौल गाँव में एक घर में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है जबकि उसका साथी फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंची। पकड़े गए चोर का नाम नरेश है और उसका साथी गिरीश फरार है।

    सिरतौल गांव में की थी चोरी, एक गिरफ्तार। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिल्सी। सिरतौल गांव में घर को निशाना बनाने वाले चोर को पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है लेकिन अभी उसका साथ ही नहीं पकड़ा गया है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है।

    थाना क्षेत्र के गांव सिरतौल निवासी मोर सिंह के घर में 25 अगस्त की रात चोरी हो गई थी। चोर उनके घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने चांदी के जेवर चोरी करके ले गए थे। अगले दिन उन्होंने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरों की तलाश में आसपास के घरों में और सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, जिसके आधार पर चोरों का पता चला।

    दूसरा चोर मौके से फरार

    बिसौली मार्ग पर गिरधरपुर जाने वाले रास्ते से पुलिस ने एक चोर को दबोच लिया जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए चोर ने अपना नाम बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी नरेश उर्फ मझले पुत्र पोशाकी बताया और फरार साथी का नाम बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी गिरीश उर्फ भगत जी पुत्र भिकारी बताया।

    पुलिस ने आरोपित के पास से एक जोड़ी हथफूल, पाजेब और 4500 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।