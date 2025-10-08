बदायूं में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 12वीं की छात्रा शिखा पटेल एक दिन के लिए सिविल लाइंस की थाना प्रभारी बनीं। उन्होंने जनसुनवाई कर पीड़ितों की समस्याओं का समाधान किया क्षेत्र का भ्रमण किया और थाने में नए इंस्पेक्टर कार्यालय की नींव रखी। उन्होंने जनता को समय पर न्याय दिलाने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया और मिशन शक्ति के तहत जागरूकता फैलाई।

जागरण संवाददाता, बदायूं। प्रदेश भर में चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत मंगलवार को 12वीं की छात्रा शिखा पटेल एक दिन की सिविल लाइंस थाना प्रभारी बनी। छात्रा ने इंस्पेक्टर कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई की और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान किया। बाद में क्षेत्र का भ्रमण भी किया और थाने में इंस्पेक्टर के नए कार्यालय की नींव भी रखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार दोपहर छात्रा शिखा पटेल सिविल लाइंस थाने पहुंचीं और उन्होंने सिविल लाइंस थाने का चार्ज ग्रहण किया। छात्रा शिखा पटेल पुत्री जगवीर पटेल मूलरूप से शहर से सटे गांव नगला शर्की की रहने वाली है और बीआरबी इंटर कालेज में कक्षा 12 की छात्रा है। उसे मंगलवार को एक दिन का थाना प्रभारी बनने का मौका मिला। इस कार्यक्रम के दौरान थाने में कई फरियादी भी आए हुए थे।

छात्रा ने इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभारी के तौर पर पुलिसकर्मियों को बताया कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी फरियादी बिना समस्या बताए लौटना नहीं चाहिए। उन्होंने थाने का भ्रमण किया और पुलिस की कार्यशैली को देखा। लोगों को मिशन शक्ति के तहत जागरूक भी किया।